Mirabilis Spider Hominis 2 Limited-Edition PS5 Fasciculus: Quid scire debes?

Sony apparatus sursum est ad deductionem mirandi aranei hominis 2 cum speciali editione PlayStation 5 fasciculo. Pretium ad $600, hic fasciculus vexillum PS5 consolatorium includit et omnes partes solitas. Nihilominus, quod fasciculum hunc appellans facit, sunt tres me- riales speciales comprehendi: consuetudo faceplates, auctor digitalis ad ludum, et unicum DualSense moderatoris.

Consuetudo faceplates plumae rubrae et nigrae designatur quod sectam ludi primas inspexerit, Miles Morales. Anterior faceplastum habet metam texturae, cum intersectio colorum leviter elevata. Etiam eminenter logo Spider-Man albam ostendit in angulo ima-recti. Tergum faceplate nitidum et nigrum, logo albo Spidey in fundo. Egregie eæ laterales removentur, sicut in mensura PS5.

Praeter consuetudinem faceplates, fasciculus cum matching DualSense moderatoris venit. Hoc moderatoris notae idem rubrae-et-nigrae designant ac frontem faceplate, cum logo albo Spider-Man in touchpad. Etsi moderatoris separatim comparari potest pro $80, suus 'bonum additum habet quod in fasciculo comprehendatur.

Una ex eminentibus huius fasciculi inclusio digitalis downloadis mirabilis aranei Hominis 2. Ludus hic in officialem suum emissionem die Octobris 20 excitabitur. Hoc addit valorem significantem fasciculum, considerans editionem specialem solatur fuisse. rara haec consolatio generationis, quae PS5 desiderabilis collectibilis est, limitata-editio.

Mirabilis Spider Hominis fasciculus nunc PS2 limitata editionis PS5 praesto nunc est, cum lusus horarium ad solum PS5 Kalendis Octobribus deducendum XX. Ne forte deesset manus tuas in hac unica ac valde quaesita sarcina.

sources:

- Giovanni Colantonio / Digital Trends