Sony Introduces Novam 'Veronae' Lineam Crystal DUXERIT Propono Pro productione Virtualis

Sony nuper detexit suam novam "Veronae" lineam Crystal DUXERIT directam sententiam ostendit, specie ad usum in productione virtuali destinata. Hae ostensiones factae sunt a solutionibus productionis cinematicae Sony group in collaboratione cum societatibus et hominibus, inter cinematographos. Notabiles participes huius progressionis processum includunt Epic Ludi et Pictures Sony.

Societas primum has ostentationes ostendit in Sony's Digital Media Production Centre in Los Angeles et mox eas publice revelabit apud Conventum Internationalem Broadcasting (IBC) Amstelodami. Haec nova linearum ostentationum intendit, ut defectus uberum uberum in promptu habitet, cum peculiari focus in gradibus melioribus nigris. Nulla intendit antithesin augere et effectus effectos atmosphaericos optatos consequi pro virtuali ponit, qui proxime imitantur condiciones reales mundi illuminationis.

Technologiae superficiei nuper evoluta non solum gradus nigros auget sed etiam reflexionem minuit, inde in experientia visuali immersivo. Secundum eventum IBC, Consilia Sony ut probetur Veronensem CLED lineam in ambitu gignendi, cum praeventus emissio in Ver. Praeter ferramenta, Sony etiam active laborat in instrumentorum programmatum enucleandis ad adiuvandum virtualis operis effectionis productionem, quae nunc probata est in productionibus clausis.

Accessus Sony intendit ad oecosystematum flexibilem et apertam efficiendam, quae virtualem productionem sustinet sine exclusiva vel proprietaria. Sony haec instrumenta et technologiae cum variis industriae sociis collaborative elaborando studet augere facultatem et efficaciam processuum productionis virtualis.

