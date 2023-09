By

Oppo et Sony Lytia notam sensorem imaginantes nuper in societatem opportunam ingressi sunt ut sony sensores duplices iacuit inpositas ad futuras Oppo machinas praetoriae. Collaboratio intendit "secundum tempus consequat computationis reserare" secundum Oppo, quamquam nullus dies certa nuntiatus est ad liberationem primae machinae cum hoc novo sensore instructo.

Sony's ExmorT IMX 888 CMOS sensorem reclinatum, quo transistoris pixel technologiae 2 iacuit utens, suum debut ante hoc anno in Xperia fecit 1 V. Praeter hoc, Sony consilia habet duos sensores introducendi qui utuntur consilio reclinato CMOS sensori. ad IMX903 et IMX907.

Praecipua utilitas consilii reclinati CMOS sensoris est separatio transistorum et stratorum photodiodae. Haec separatio amplioribus diodis permittit, quae ex meliore lumine captae et melioris humilitatis effectui mancipantur. Aliam BBK-brand, vivo, divisionem Sony Lytiae cum priore hac aestate communicavit pro serie vivo X100 praetoriae, quae etiam pluma consuetudo Sony CMOS sensoriis reclinata erit.

Haec societas inter Oppo et Lytiam Sony notam significat incrementum computationis momentum consequat in industria Mauris quis felis. Incorporando sensoriis imaginatio provectis, smartphones signanter augere possunt facultates suas consequat, praesertim in condiciones illustrandas provocantes.

Ut users magis magisque confidunt in suis smartphones ut primas suas machinas consequat, societates sicut Oppo et Sony continenter nituntur fines imaginandi technicae pulsare. Cum ultimis accumsan dual-acpositis sensoriis Sony, Oppo intendit providere utentes usu consequat vel eximii in futuris praetoriae machinis.

