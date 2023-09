MTV Socii cum Snapchat for Voting at Video Music Awards

MTV collaboravit cum Snapchat ut users suffragium promitteret pro categoria Musicae Videos per pluma Lentium Snapchat. Per leveraging Snap Camerae Kit, societas convivii auctam rem (AR) -substructio experientias in spectaculis iudicandis integrabit. Olim tres finalistae selecti sunt ad categoriam Optimus Novus Artifex, utentes specialem Lentem a Saucealito creatos uti possunt ut suffragia mittant, significans unum, duos vel tres digitos utentes ad artificem eligendum. Tametsi incertum manet num numerus suffragiorum per Snapchat receptus notabilem ictum in finali tallia habebit, in altiore comite numerabuntur.

Praeter pluma suffragationis, MTV etiam pronuntiavit Ar Moonperson appariturum esse per POV VMA cum autocineto autocineto submisso. Antea, societas convivii usus est methodo traditionalis habendi se homines per formam ante eventum se submittere. Hoc anno, utentes efficere possunt effectum AR Moonperson conari qui in proprias domos inicit. Seipsum e suo volumine camera eligentes, videre possunt lunam personam volitare circum volitantem in visore conspicuo.

Snapchat, praesertim popularis inter 13 ad 24 annos coetus, specimen suggestum est pro auditorio MTV. Etsi Snapchat anni superioris VMAs in fabulis suis evolvit, haec collaboratio primam societatem officialem inter Snapchat et MTV ostendit spectaculi praemii. Snapchat antea societates cum festivitatibus musicis, artificibus in Turonensi, et lusus torneamentis ut experimenta in fans AR introducerent.

Snap, societas parentis Snapchat, solutiones photographicas AR-fundatae et reditus notabat, magis magisque intentus est. Mense Martio, societas AR Enterprise Services inducta (ARES), instrumenta praebens ut AR Try-On et 3D producti inspiciendi. Mense Aprili, Snap productum specula AR sub ARES induxit, faces permittens suas technologias in spatia physica integrare. Per collaborationes cum festivitatibus Vivae Nationis et Musicae, Snap continuavit experientias suas AR dilatare ad usores in novas res gerendas.

