MTV Socii cum Snapchat ad Integrate AR Experiences for Video Music Awards Voting

MTV copias coniunxit cum Snapchat ut users suffragium pro categoria in ventura Video Musica Awards (VMAs) utens Snapchat AR lentis fundatum. Per Ornamentum Camerae Snap leveraging, MTV intendit ad auctam rem (AR) incorporatam experientias in spectaculo iudicatorio.

Cum tres finalistae pro categoria Optimus Novo Artifex determinati sunt, Snapchat utentes facultatem habebunt suffragia emittendi utendo speciali Lente a Saucealito creato. Signando electionem suam cum uno, duobus, vel tribus digitis, utentes possunt eligere artificem quem volunt suffragium ferre. Etsi incertum manet quantum momenti Snapchat suffragationis in finali tallia habebunt, omnes suffragii computationes.

Per VMA livestream, MTV consilia ad AR Moonperson praebendas consilia praebent, simulans phantasmata propria, per eventum. Ut nostalgicus tactus, MTV populum postulavit ut suas proprias in antecessum submitteret forma traditionalis utens.

Ut visores ulterius confligere, singuli efficere possunt AR Moonpersonam experiri, eum in proprias domos proicere. Seiam e suo volumine camera eligentes, videre possunt narelum Moonpersone sua facie in visore conspicuum videre.

Utentes Snapchat possunt accedere ad has experientias AR ab 11 AM ET die 12 Septembris incipientes pluribus horis ante VMA in 8 PM ET incipit.

Dum MTV prior VMAs scribitur 40.1 decies centena interactiones per populares medias sociales suggestas sicut Facebook, Instagram, Twitter et YouTube, Snapchat aberat e indice. Nihilominus MTV agnovit Snapchat bene aptam esse ad audientiam eius 13-ad 24 annos natorum.

Haec cooperatio cum MTV notis Snapchat officialis ingressu in spectaculo spectaculi spatium utens camera sua Kit. Antea, Snap communicaverat cum variis festivitatibus musicis, artificibus in itinere, ludisque torneamentis ut experimenta in fans AR introduceret. LA Rams turma pediludii, exempli gratia, adhibita technologia Snapchat in amphitheatro ad fans in magnum screen ostentandum.

Snap emphasis in notatis et AR-fundatis solutiones camerae magis magisque evidens facta est. Praeter festa musica cooperando, societas AR Enterprise Services (ARES) instrumenta offerens ut AR Try-On et 3D producta inspicienda intulit. Snap etiam AR speculas induxit, ut faces ad technologiam suam in spatia physica perficiant.

