Auctoritas monetaria Singapore concessa licentia in AsiaNext, a Digital Asset Exchange

Auctoritas monetaria Singapore (MAS) licentiam AsiaeNext adiudicavit, res digital commutatio iuncturae ausi ab Helvetia sex Circulus formatus est. AsiaNext concessum est statum fori Operatoris agniti (RMO), permittens eum ad mercatum constitutum ad securitates et ad technas collocandas collective operandum. Praeterea firma approbatio principii in mercatu Capitali (CMS) licentiam accepit mense Iunio.

AsiaNext CEO, Chong Kok Kee hanc recognitionem per MAS tamquam positivum progressum pro industria considerat. Credit quod responsales firmes nunc operari possunt ad assequendum amet adoptionem bonorum digitalium in tuto ecosystematis.

In anno 2021 constitutum est, AsiaNext commune venture inter SBI Group SBI Digital Asset Holdings, subsidiarium tokyo-substructio nummaria firma, SBI Societas. Haec res digitalis commutatio speciatim destinatur clientibus institutionalibus et tendit ad officia ad ripas, officia familiaria, administros dignissimos, mercatores, sectores, primi sectores, sepes pecunias, mercatores mercatus. Cum licentias RMO et CMS, AsiaNext offeret integratas enumerationes, negotiationes, officia post-commercia pro bonis digitalibus.

Iudicium constituere in Praetorio Asiae in Singapore proficiscitur e favorabili ambitus normae regionis ad fintech firms. Singaporis munus ad innovationem fovendam eiusque recognitionem tamquam centrum dignissim digitalis globalis negotiationis factores cruciales in SBI Digital Asset Holdings' CEO, Fernando Luis Vázquez Cao decrevit.

Haec postrema licentia a MAS ad Asiae spectaculorum Singapore continuata subsidia concessit ad incrementum et incrementum industriae digitalis dignissimi. Singapore ponit destinationem pulchram pro fintech societatibus spectantes ad operandum in ambitu ordinato et deinceps cogitando.

definitiones:

- Auctoritas monetaria Singapore (MAS): Singapore ripa centralis et auctoritas moderatoria oeconomus.

– Operator mercatus agnitus (RMO): Licentia a MAS concessa operandi mercatum constituto pignoribus et machinis obsidendi collectivis.

- Capital Market Services (CMS) licentia: Licentia a MAS concessa providendi varias actiones moderatas ad negotiandi securitates et derivationes pertinentes.

Fontes: MAS, AsiaNext CEO Chong Kok Kee, SBI Digital Asset Holdings CEO Fernando Luis Vázquez Cao.