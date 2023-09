Mysterium Mariae Legati: Carolus Martinet's Novae Partes

Mirum in rerum vicissitudine, fabulosa vocis actor Charles Martinet iam non est in futuro Nintendo ludos Mario effingere. Sed ille munus "Mariae Legati" assumet. Haec denuntiatio fans confusa et curiosa reliquit circa quid haec nova positio secumfert et cur Martinet amatum plumbarium Italico-Americanum iam non proclamat.

Ad has quaestiones allocutus Nintendo et Martinet video bellus emittuntur in quibus de praeterito simul et de amicitia disputant. Dum video includere personalia anecdota et memorias, etiam illustrare conatur munus "Marii Legati". Sed manet explicatio vaga.

In video, lusus director Shigeru Miyamoto Martinet laudat ob dedicationem suam ut gaudium spargeret et arrideret facies hominum per imaginem Mario. Miyamoto asserit Martinet mundum iter pergere, fana congredi, et notas certe voces facere, autographa subscribere, et cum communitate confligere. Nihilominus, video non revelare quis Mario in ludis futuris vel cur Martinet in munere post XXX fere annos non amplius sit.

Etsi novae partes speciales Martinet tamquam "Mario Legatus" obscurae manent, constat Nintendo suam indolem iconicam aestimare. Societas magicam Martinet asserere cupit, etiam si in ludis Mario futuris non mittetur.

Sicut fans avide exspectant emissionem Super Mario Bros. Admiratio Kalendis Octobribus, relinquuntur mirantes quis nunc vocet Mario et quid hoc significat futurum libertatis. Octobris mensis erit utriusque desiderium et reinventionis Mario fans, sicut lusus novum lusionis partem accipit cum nova voce actoris praeeunte.

