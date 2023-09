Samsung retegit 98 inch 8k TV ad CEDIA Expo

Samsung suum maximum dolor-available TV induxit ad date in CEDIA Expo. QN990C ingens est 98 inch 8K TV, instructa cum Neural Quantum Processor 8K Samsung et mini- ductus systematis backlight. TV gloriatur HDMI 2.1 portus et ATSC 3.0 tuner, quod futurum probationem facit in terminis connectivity. Nihilominus promptitudo contentorum 8K indigenarum limitata manet, upconversionem postulans ab decretis inferioribus. QN990C pretium est apud $39,999.99, appellans institutores et emptores ad theatrum domicilium premium petentes.

Dum Samsung ducit viam in 8K screens ostendendo, futurum huius technologiae incertum est. Alii artifices, ut LG et TCL, 8K exemplorum productione subsistunt. Accedit quod defectus rerum consumptorum in re publica 8K senatus provocationem ad adoptionem diffusam ponit. Quamvis has provocationes, Samsung manet commissum ad fines TV technology impellendo.

Praeter Samsung, Sentia etiam extra-magnam TV in Expo CEDIA velat. Electio editorum U8K nunc in magnitudine 100-inch praesto est, offerens paulo maius tegumentum ad pretium parabilis $9,999. Hoc 4K TV etiam primum mercatum ferire constituit, optionem sumitur pro joco praebens.

Ambo Samsung et Hisense intendunt ut exigentiis summus finis consumerent et consuetudo installers quaerunt ampliores amplitudines pro experientiis hospitii immersive domi. Dum technologia 8K evolvere pergit, interest considerare disponibilitate contenti nativi et adoptionis sumptus cum has rationes premium TV optiones considerare.

