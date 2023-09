Lacus Socii cum Samsung pro OLED Panels in iPhone XV Series

Secundum recentibus relationibus, Apple in Samsung erit ut maiorem tabularum OLED prospiciat pro iPhone 15 series ventura. Hoc consilium factum est postquam tabulae BOE OLED experti sunt Apple imperium test, societas Americana ducens ad socium Coreanum se convertendi.

Primitus, LG et LG expectati sunt praebere LTPO OLED ostentationes pro iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, dum BOE tabulas liberare putabatur pro LTPS OLED screens in iphone 15 et iPhone 15 Plus. Tamen Apple invenit fructus BOE requisitis suis non occurrere, eosque ut ordines suos ultimo momento reallocarent. Rumores suggesserunt BOE quaestiones per ferrum pertusum experire pro Face ID, inde in Apple consilium remittendi ordines.

Si BOE has res per finem resolvere potest, ordines aliquos adhuc recipere possunt pro unitates in anno 2024 conficiendas. Incertum tamen est num BOE signa Apple occurrere poterit.

Pomum positum est ad detegendas iPhone 15 cogitationes hodie in 10 AM PDT, et amnis visorum viventium erit. Hic est quod exspectare possumus ex norma iPhone 15 telephoniorum et pro variantibus.

definitiones:

- OLED: Organica Lux-Emittens Diode, ostentatio technicae quae praebet colores vibrantes et nigris altis, lucem emittens protinus e singulis elementis.

– LTPO: Oxidis inferioris-temperati Polycrystallini, versio technologiae tenuis pellicularum transistoris (TFT) technologiae quae permittit ad efficientiam meliorem et varias rates reficiendas in ostensionibus.

– LTPS: Poly-Silicon humilis-temperatus, materia semiconductor in quibusdam tabulis ostentationis adhibitis ad augendae imaginis qualitatem et ad consummationem potentiam redigendam.

- Face ID: Apple agnitio faciei technologiae usus ad authenticas certas in suis machinis.

