Samsung VIA LACTEA Watch VI, Firmus Smartwatch cum Minor Upgrades

Samsung VIA LACTEA Vigilo 6 postrema additionis ad Samsung VIA LACTEA lineup est. Dum non potest aliqua features groundbreaking, consilium praebet amabilem et optimam experientiam in promptu OS gere. Vigilia in duabus magnitudinibus, 40mm et 44mm venit, et lineamenta amplior et illustrior ostentatio praedecessori suo comparantur, Vigilia galaxia 5 .

Una e notis eminentibus galaxiae Watch 6 est convenientia cum Google instrumentis et applis sicut thesaurus fabularum, utentes robusto calliditate experientiam praebens. Vigilia etiam incorporat sanitatem et opportunitatem facultatibus vestigandis, incluso activitatem sequi, cor rate vigilantem, et GPS sequi ad actiones velit quasi cursus ac revolutio.

Vigilia galaxia 6 currit in os Google gere cum 4 una cum Samsung UI Vigilia 5 operies, usum usoris purum et acutum praebens. Una autem limitatio custodiae est eius bezel tactus, qui potest esse leves et inefficaces, praesertim in adiunctis sudorem vel uncto.

Pro idoneitate fanatici, VIGILIA galaxia 6 lineamenta praecipuas semitas praebet, sicut gradus numerandi et operandi vestigia. Habet etiam notas specificas sicut semita currens modum, zonam rate cor deprehensio, et deprehensio activitatis latae. Nihilominus cor rate et accuratio GPS non tam accurata esse possunt quam quae in machinis ex Garmin inventa sunt.

Samsung notiones sanitatis etiam provectae sicut in postulatione ECGs, notificationes cordis irregulares, et deprehensio sanguinis pressionis. Nihilominus haec lineamenta ad Samsung telephonicas usores limitata sunt, quae pro usoribus eluvie possunt cum aliis notis felis felis.

Super, Samsung VIA LACTEA Vigilo 6 solida optio est pro singulis quaerunt certam ac plumam refertam smart vigiliis. Non potest esse notabilis upgrade ab eius Decessore, sed optimum Verum OS experientiam praebet et facultatem amplitudinem salutis et opportunitatis semitam.

sources:

- Samsung VIA LACTEA Watch 6 review: In aspectu

- Samsung VIA LACTEA Watch 6 review by Kaitlyn Cimino / Android auctoritati