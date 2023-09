Tipster communicavit clavem specificationum excellentium Samsung galaxia S24 Ultra, suggerens Mauris quis felis praetoriam fabricam esse productivity-focused. Secundum Leak, galaxia S24 Ultra expectatur plumam Snapdragon 8 Gen 3 SoC et quadrangulum novissimum photographicum quod a camera prima 200-megapixel ducitur. Etiam fama est venire cum 120Hz reficiendi rate ostentationem et tabulas titanium.

Assertae specificationes ab apicibus Yogesh Brar (@heyitsyogesh) die X (olim Twitter). Leak suggerit Galaxy S24 Ultra currere in Android 14 innixum una UI 6 et ludere a 6.8 inch QHD+ Dynamic AMOLED LTPO ostentationem cum 120Hz reficiendi rate. Potens machinam futuram esse Qualcomm adhuc ut nuntiatur Snapdragon 8 Gen 3 SoC, quod est upgrade Snapdragonis 8 Gen 2 SoC in hodierna serie galaxia S23 inventa.

In terminis camerae facultatibus, galaxia S24 Ultra fama est iactare in quadrum tergo camera setup. Prima camera dicitur habere sensorem impressivum 200-megapixel, cum 50-megapixel telephoto iaculatori, 12-megapixel sensorem, et sensorem 10-megapixel. Pro selfies et chats video, a 12-megapixel ante cameram expectatur.

Inclinatio continuata ab decessore suo, galaxia S24 Ultra verisimile est machinam in 5,000mAh ponere cum 45W velociter auxilium ferentes. Accedit, Samsung divulgatur uti tabulae titanium ad vetustatem auctam, discessum ab aluminio gb in exemplis praecedentibus galaxia S visum.

Dum exacta emissio diei seriei S24 galaxia nondum nota est, expectatur mense Ianuario vel Februario anni proximi deducendi. Galaxia S24 Ultra par erit in duabus conformationibus: 12GB de RAM cum 256GB repositionis, et 8GB de RAM cum 128GB repositionis.

Cum tempus launching appropinquat, plura de galaxia S24 Ultra expectata sunt ad superficiem online. Nokia fanatici possunt ulteriores informationes de telephono mobili expectari in mensibus venturis.

Fontes: Yogesh Brar (@heyitsyogesh) die X (olim Twitter), galaxia res Unpacked in Februario hoc anno.