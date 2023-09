Samsung VIA LACTEA S23 FE 5G: Price, Specs, et Leaked Date Release

Samsung galaxia S23 FE 5G dimittere constituitur ut praevisionem-amicum ad eius seriem praetoriae galaxia S23. Cum dies launchendi officialis nondum confirmatus est, scelerisque maculosus in locis certificationis est, suggerens emissionem imminere. Ultima Leak ostendit optiones priscae ac repositionis S23 FE 5G galaxiae.

Secundum tipster Abhishek Yadav, Galaxia S23 FE 5G pretium at Rs. 54,999 pro 128GB variantibus repono et Rs. 59,999 ad exemplum repositionis 256GB in India. Haec collocat galaxia S23 FE 5G ut optio magis parabilis comparata regulari galaxia S23, quae incipit Rs. 74,999.

S23 FE 5G galaxia divulgatur ad 6.4-inch AMOLED ostentationem cum 120Hz reficiendi rate. Exspectatur in Android 13 currere et quattuor annos OS updates et quinque annos inaequalis securitatis accipere. Cogitatus potest ab Exynos 2200 SoC esse, quamvis US varians venire dicatur cum Snapdragon 8 Gen 1 SoC.

Secundum facultates camerae, galaxia S23 FE 5G speculatur ludere triplicem posticam cameram setup cum 50-megapixel camera prima, camera secundaria 8-megapixel, et camera telephoto 12-megapixel. Pro selfies, 10-megapixel ante-faciem camerae fingere potest. Facultas in altilium nuntiatur esse 4,500mAh et fabrica expectatur ut wired incurrentes 25W et wireless praecipientes sustineant.

galaxia S23 FE 5G intendit ut usores optione magis parabilis praebere, dum adhuc praecipuos notas et specificationes in galaxia S23 seriei praetoriae reperit. Cum suis auctoritatibus Morbi cursus sapien et impressive specifications, verisimiliter est perussores allicere vultus summus qualitas felis minore sumptu.

