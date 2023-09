Successor Samsung galaxia A24 mox advenire potest, iuxta rumores. Ventura machina, quae vulgo Samsung galaxia A25 5G nominata est, nunc in Geekbench in loco benchmarki inscriptus est, nobis nonnullas in suas species indagatas dans.

Substructio in serie, Samsung galaxia A25 5G expectatur ut exynos 1280 SoC octiduum coeat, cum paribus usque ad 8GB of RAM. Telephonium quoque rumor est venire cum triplo postico camerae setup et incisura aquae in ostentatione.

Elenchus Geekbench indicat allegatam Galaxy A25 5G exemplar numeri habere SM-A256B ac venire posse ad 8GB ipsius RAM. Exspectatur currere in MASCULINUS 14-substructio Unus UI 6.0 e arca. Elenchus etiam suggerit machinam summam sex coros clocked in 2.00GHz habere et duos nucleos in 2.40GHz, qui creditur partem esse Exynos 1280 SoC.

In Geekbench Probatio paginae, Samsung galaxia A25 5G, parem ustulo 973 puncta in unius nuclei test et 2,106 in multi-core test. Infeliciter, enumeratio non praebet plura singula de fabrica.

In consilio, quaeque reddit Samsung galaxia A25 5G, colorem nigrum variant. Mauris quis felis galaxia S23 5G similitudinem ferre videtur, diam triplicem posticium verticalem efficiens, quae in tribus foraminibus circularibus distinctis sita est in summo angulo-sinistrae tabulae posterioris. A fronte fabricae expectatur ad showcase aquosae incisura.

Quaeque reddit etiam indicant Samsung galaxia A25 5G suam potestatem globulum ac volubilis rocker in parte dextra habere, latus sinistrum verisimile schedulam SIMPLICAM tenere. In fundo, telephonum gestabile est cum USB Type-C portu et 3.5 mm headphone sinciput. Accedit, scelerisque in potentia offerre poterat sensorem fingerprints lateri-eentem.

Super, Samsung VIA LACTEA A25 5G videtur esse excitantis additamentum ad lineam Suspendisse potenti. Ut nunc, nulla est confirmatio officialis de Samsung circa diem launch vel speciem notificationis plenae. Nihilominus, ex informationibus emanatis, Samsung galaxia A25 5G videtur promissum esse medium Mauris quis felis cum notis impressivis.

Fontes: Geekbench, MySmartPrice