RuneScape elit Jagex respondit ad backlash e communitatis ludi, et removit controversias stipendii-ad-vincere partes a suo nuper emissae Hero Pass. Hero Transi, mercatus ut "semper in praemio ratio", opiniones negativas nimis accepit ab histriones, praesertim de facultate mercandi Inferorum Emblemata et gradus intra saltum. Praeterea mutationes contenti buffs et systema Cotidiana provocare etiam taedium inter basi lusorum effecit.

Jagex initio renovationem dimisit in responsione ad feedback lusoriis sed cito errorem suum in alia renovatione agnoscebat, dicens "Nos messem". Elit agnoscit Lorem Herois Pass se abalienasse et frustrari multos scaenicos et excusationem sui mali. Nunc Jagex agnoscit necessitatem audiendi communitatis, actus reflectendi et mutandi necessitates.

Ad curas allocutus, Jagex confestim varias urgens mutationes ad ludum fecit. Facultas mercandi Heros Pass gradus et inferorum Emblemata statim remotus est, dum buffs contentus ab Hero proxima septimana omnino tolletur. Praeterea, XP buffs non amplius in praemiis premiis vestigiis includi et modo per lusionem omnium lusorum obtinebitur. Systema Cotidianum provocare in venientibus hebdomadibus restituetur, et Heros Transitum praemia rebalancenda erunt ut eas faciliores reddant.

Jagex fidem cum communitate per has mutationes reficere studet, agnoscens hebdomadam praeteritam significantem detrimentum relationis scaenici elit. Histriones qui acquirunt cum Premier Pass suis paenitere possunt refugium per contactus ministros quaerere.

Dum haec renovatio a communitate communitatis accepta est, Jagex agnoscit diuturnum tempus mutationes posse. Cogitant arctius operari cum communitate recogitandi et iterandi consilium Herois Transi, ut mutationes cum histrionum exspectationibus et cupiditatibus pugnent.

sources:

- RuneScape update in Hero Transi [fonte]

- RuneScape scriptor tweet de mutationibus: [source]