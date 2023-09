Nintendo SWITCH II rumores: spiritus Wild Demo Showcased Melior Graphics et Lond tempora

Rumores de proximo consolatorio Nintendo, tentative "Switch 2" appellati, nuper grassati sunt. Secundum relationes ab Eurogamer et VGC, electae tincidunt occasionem demorati in Gamescom 2023 demorati fuerunt. Demo elaboravit auctam versionem Legendae Zeldae: Spiritus Wild, quamvis specialia emendationum tempore non praebita sunt.

Nova singularia divulgata nunc prodierunt e recenti Nate Odio podcast. Exercitus declaravit Gamescom tech demom demonstrasse Spiram Feri currentem ad 4K 60fps, cum notabili emendatione temporis onus eradicationem esse. Istas opiniones magni momenti est declarare non importare titulum deducendi switch cum ferramentis proximis solvendum. Sed adhibita est technicae progressionis successoris demonstrare.

Sunt praeterea affirmat demotionem technam adhibitam DLSS 3.5, Nvidia technicae artis tempus reale AI upscaling. Sed incertum est an demo usus sit plena lineamenta 3.5 versionis, ut generatio frame. Inclusio DLSS thema speculationis ad Cie successorem aliquot annos fuit, et mentio 3.5 versionis certe ambitiosus est.

In colloquio podcasts, hospitis commemoravit diem Martii 2024 fuisse possibilem, quamvis incertum esset si hoc ad diem enuntiatum vel emissionem referretur. Priores opiniones superiores hoc anno nuper 2024 emissionem suggesserunt pro Cie II.

Illud notandum est opiniones istas non publice a Nintendo hoc tempore confirmatas esse. Indicium fontes et auditus innititur. Accedit, si accurate hae specificationes sunt, necesse est considerare quod technicae demoscopicae in Gamescom exhibitae non necessario lineamenta finalis consolandi reflectere possunt.

Cum hae rumores circumferre pergunt, excitat ad cogitandum facultates melioris versionis Spiritus Feri in "Switch II". Tamen, donec officiales denuntiationes a Nintendo fiunt, hae opiniones cum grano salis sumi debent.

sources:

- Eurogamer

- VGC

- Odium podcast nate