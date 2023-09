RR Donnelley & Sons Company Expands Digital Printing Capabilities with New Single-Pass Digital Press

RR Donnelley & Societas Sonorum (RRD), princeps provisor globalis mercandi, packaging, imprimendi, solutionum catenarum copia, annunciavit institutionem EF Nozomi C18000 Plus unius-passi digitalis inkjet typographi. Haec nova additatio expectatur ut facilitas in RRD packaging prope Milwaukee, Wisconsin in ruina anni 2023. Institutio Nozomi C18000 Plus torcular permittet RRD reducere tempus ad mercatum per 25%, maximize colorem et consilium optiones; et prioritizatio sustinendi in magna forma currit variarum subiecta.

Nozomi C18000 Plus torcular summus volumen productionem praebet velocitatibus tribus ad quinquies velociores quam impressores traditam superwide-formam. Etiam novum officium setup expedit, usque ad sex colores imprimit, et continuo sine interpellatione decurrit. Hoc novum torcular adsimilat cum RRD obligationi quae summus qualitas eventus praebeat notas quaerentes signationem grossam et ostensiones factas ex diversis materiis.

In eorum 2023 (Un)Packaging Relatio, RRD invenit sustineri posse considerationem clavem manere in decisionibus pacandi et pittacii pro 90% factoribus decisionis. Propterea RRD intendit ad sustentationem clientium sustineri conatus per institutionem Nozomi C18000 Plus torcularis. Torcular sustineri UV LED inks utetur, certiora typographica minus vastum efficit, ac industria usum quater reducit cum aliis torcularibus digitalibus comparatis.

Lisa Pruett, praeses Packaging & Labels Solutiones RRD, expressit dedicationem societatis collocandae in novis technicis quae valorem liberantem et exspectationem clientem excedit. Per technologiam impressam leveraging, Nozomi C18000 Plus press offert atramenta quae inflexa vel plicata non resiliunt, amplis optionum instrumentorum communicationis, et processibus celeriter, accuratis et iterabilibus. UV LED inks praebent clientes RRD cum ingenti palette colorum vibrantium, possibilitates designandi augendo.

Cum Nozomi C18000 Plus torcularis, RRD notam plenam nuntium clientibus eripere potest per notas et signaculas in fasciculis vel ostensionibus in thesauris visibiles. Extra excudendi, RRD oblatio includit notas sicut pre- et post-expressiones et inlines mori incisis peractis, permittens solutionem nativus et comprehensivus pro clientium consilio et excudendi necessitates.

Ut plura de RRD dilatata magnas formas imprimendi facultates discas, umbraculum eorum visita in PACK EXPO Las Vegas vel contactum Todd Arnett, Senior Director Sales Signage & Display, Retail Solutions in RRD.

Source: *Wire * Business