Ridley Launches Novum Falcn RS: An omnia circum euismod cursoriam

Ridley nuper retexit recentissimas additiones ad suum cursoriam, Falcn RS. Hoc novum cursoriam destinatur ut machina perficiendi tota circumquaque sit, quaelibet curriculi viae species tractandi capax est. Ridleius intendit creare cursoriam qui sarcinam levem componit cum beneficiis aerodynamicis.

Falcn RS designatum est cum ratione emphasi "aero ad pondus", eo quod cursoriam tam aerodynamicam esse quam maxime potest sine pondere superfluo addito. Hoc factum est per diligentem considerationem consilii cursoriae, vitando materiam necessariam et formas fistulae silvestris. Ridley affirmat Falcn RS similem observantiam aerodynamicam Noe aero cursorio offerre sed cum pondere comparabili ad Helium machinam ascendentem.

Falcn RS super 100 P. plus quam Helium perpendens, altiore pondere circiter 7.4kg gloriatur. Artus circiter 825 P. ponderat, dum furca subit 380 P. denarius. Accedit, Falcn RS designatus est ad 28mm coronas accommodare, cum facultate aptandi usque ad 34mm coronas, eamque aptam tam asperis sutoribus et tarmac laevibus faciens.

Ridley amplam tentationem in cuniculo suo vento peregit ad optimize aerodynamica Falcn RS. Finis anterioris cursorii, incluso capite tubo altius et corona furca, peculiarem attentionem traxit ad extenuandum. Turbulentiam ad fluxum aeris transeuntis per cursoriam introducendo, Ridley affirmat se consecutisse 10% reductionem in hant comparatam cum consilio furcae originalis Falcn.

Falcn RS notat novam geometriae seriem numerorum, qui a Lotto-Dstny WorldTour equiteti sunt probati. Ridley affirmat hos numeros inter celeritatem, reactivitatem et stabilitatem aequabilitatem ferire. Bike instructa est cum uno-partito Forza carbonis fibra caulis et ansaliae, ut equites cum 75mm iactu et 130mm guttae praebens ut quinque gradus exardesceret.

Falcn RS configurari potest cum vel 1x vel 2x agitatori et praebet optiones optiones varias customizationes, inclusas morem pingendi et electiones componentes. Nunc, cursus completus in tribus exemplaribus praesto est, formare SRAM Force AXS, Shimano Ultegra Di2, et Shimano 105 Di2 circulos.

Super, Ridley Falcn RS optionem versatilem et altam faciendo pro vectoribus viarum, cum suis levibus propositis, aerodynamicis notis, et optionibus customizable offert.

