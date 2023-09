Reddit Introduces Post Translation Feature and Updates Help Center

Reddit, suggestum populare online, novam notam detexit, quae usorum nuntia transferendi in diversas linguas concedit. Initio octo linguae in promptu erunt, in iis Anglica, Hispanica, Germanica, Gallica, Lusitana, Italica, Batavica, Suecica.

Ut huic notae translationi accessere, usores simpliciter preme in "translate" conjunctionem positam infra usoris Redditoris in summitate cursoris. Tamen, ut hac notatione utatur, primum debent utentes eligere linguam suam in uncinis praelatam. Nunc, haec factura tantum in Android et iOS machinis praesto est, tum pro usoribus qui in suggestu interreti sunt conclusi.

Praeter post translationem, Reddit etiam experimentum cum translationibus pro commentis utriusque iOS et Android. In recenti poste, societas suum consilium patefecit ut totam conversationem experientiam de Reddit multilinguis in proximo futuro.

Praeterea, Reddit nuper suum Auxilium Centrum renovavit. Subsidiarium Centrum nunc est centrum centrale quod Moderator Auxilium Mediationis componit et utentes praebet omnibus subsidiis necessariis quibus egent. Haec renovatio in calcibus introductio Reddi Modi Adiutoris Programma venit, quod moderatores remunerat pro suis moderatoribus adiuvandis.

His novis notis ac updates, Reddit proposita utentis experientiam augendi ac multilingui colloquia in sua communitate promoveant.

sources:

- Reddit