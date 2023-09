Rosa Alarcón politicus Hispanicus ab suo loco descendit ut consiliarius civitatis Barcinonensis ad conscientiam syndromi Meige suscitandam, raram perturbationem, quae palpebras suas sponte claudere et interdum per dies clausis manere facit. Alarcón diagnoscatur ea condicione mense Aprili 2022, post tres annos quam primum symptomata expertus est.

Prima res facta est cum Alarcón vicum transiret et palpebrae eius subito occlusae sunt, relinquens eam perturbari et vulnerari. Fortunate transiens ei auxilium venit et eam incolumem deduxit. Initio mendose narravit se oculos simpliciter habere siccos, sed eventus extensus in quo oculi eius clausi per X dies manebant ut consilium medicinae peritiam quaereret et rectam diagnosim obtineret.

Meige syndrome est conditio neurologica propria motu palpebrarum abnormes, quae blepharospasm vocant, sicut nervorum distentiones in maxilla, lingua et collo. Ad cognitionem provocationum quae ab visibiliter imminutae excitandae sunt, Alarcón TikTok videos creare coepit, quae nunc plus quam 6,000 asseclas habent. Aliquae eius videos visae sunt ad dimidium decies centena millia, cum argumentis vagantibus ex canna alba uti navigare sine visu ad textura pavimenti cum iter transiens.

Quamquam quinque menses ab ortu suo consiliarius in diagnosi diagnosis sumpsit, Alarcón rediit ad expeditionem in electione locali Factionis Socialisticae Catalanicae. Nihilominus, tandem percepit se plus temporis egere suae curae quam operis consilii permissum. Alarcón gratiam Barcinone Maiori Jaume Collboni expressit ob eius sustentationem et intellegentiam in difficili hoc decisione.

Alarcón ab eius politica munere descendens sperat se maiorem audientiam pervenire ad visibilitatem meige syndrome et advocatum pro necessitatibus minuendi visibiliter. Eius dedicatio ad augendam conscientiam et ad intellegentiam condicionis ostendit suum officium faciendi positivum ictum.

definitiones:

Meige syndrome: Rara neurologica conditio abnormalibus palpebrarum motu insignita, saepe cum spasmis in maxilla et lingua.

Blepharospasm: Claustrum involuntarium vel contractio fortis palpebrarum.

TikTok: Socialis media suggestum pro brevibus communicandis videos.

