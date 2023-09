Lacus Extendit foedus Qualcomm utendum 5G Modem Chips Usque MMXXVI "

Lacus denuntiavit se pactum cum Qualcomm extendturum esse ut sua Systema Snapdragon 5G Modem-RF ad suum smartphonem immittat usque ad minimum 2026. Hoc significat, Apple in suis iPhones tres annos proximos Qualcomm partes uti perget. Hoc consilium morae venit cum Apple consiliis suis 5G modem astularum evolvere, quae anno 2024 introducendae expectabantur.

Periti in causis morae Apple morae in schedulis suis explicandis divisi sunt. Aliqui opinantur Apple magis difficilius quam speratum ad suum cellulosum modum silicon creare, alii suggerunt ut catenae proventus difficultatibus causant. Alejandro Cadenas, Vice Praeses IDC Associate, notavit Apple prioritatem suam scalpellos evolvere et concordiam cum Qualcomm finire, sed societas plus temporis indiget ad qualitatem sui alterius curandam.

Dum Apple nisus suum 5G chipsets evolvere potest diutius quam expectari potest, analystae industria credunt societatem in provocatione commissa manere et opes significantes ad negotium collocare. Extensio pacti Apple cum Qualcomm brevem ad medium terminum pro utraque societate certitudinem praebet.

Existimatio est quod Apple renovatum pactum cum Qualcomm comparari potest cum nisus societatis ut vincula eius supplementum firmaret, praesertim ob provocationes in Sinis auctas. Pomum petere potest ut fontes eius componentes diversificent et dependentiam ab uno venditore minuant.

Rationes post moras, extensio haec Qualcomm conciliare videtur, sicut Apple in suis componentibus niti pergit. Singula contractus non divulgata sunt, sed simile esse creditur conventioni inter duas societates 2019 perventum, controversias iuris sequentes. In hac compositione, Apple suum iura contra Qualcomm iuris reduxit et constat suis astulas in iPhones uti, tandem ad Apple acquirendi negotium Intel scriptor Mauris quis felis modem.

Quamvis mora, Apple expectatur se 5G modem astularum finaliter dimittere, sed tempus incertum manet.

