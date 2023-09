Qualcomm Signa Novae Fac ad Supple 5G Chips Lacus Usque MMXXVI "

Qualcomm novam concordiam cum Apple ad 5G astulas pro iPhones supplendas pervenit usque ad minimum 2026. Sicut praecipuus excogitator astularum modem quae telephona potest coniungere ad retiacula mobilia data, Qualcomm antea copiam cum Apple anno 2019 signavit, resolutionem secutus est. de diuturna controversia inter duas turmas.

Copia currentis copiae pacti inter Qualcomm et Apple hoc anno exspirare positum est, quod significat venturos iPhones Apple exspectatur ut annuntiet novissima sub hac conventione emissurum esse. Nihilominus, novus paciscor efficit, ut Qualcomm perget ad astulas praebendas singulis annis usque ad 2026 telephoniis gestabilibus Apple.

Infeliciter, specifica verba et valorem pacti a Qualcomm detecta non sunt. Chipmaker solum commemoravit condiciones "similis" esse cum priore supplementi consensu. Accedit, licentiae patentes multum inter Qualcomm et Apple anno 2019 signatum manebunt usque ad 2025, cum possibilitate extensionis biennii.

Dum Apple in sua technologia explicando suum modem technologiam strenue operatur et unitatis Intel's modus pro $1 billion in 2019 acquiritur, incertum est quam cito Apple consilia ad transitionem ad suum astulas utendum. Qualcomm prodidit solum quintam partem Apple iPhones suis assionibus ab 2026. utetur. Sed haec proiectio conservativa esse potest, sicut superiores Qualcomm proiectiones ad negotium suum cum Apple anno 2021 superati sunt, cum omnibus iphone 14 exemplaribus proximo anno dimissis. incorporandi Qualcomm modems.

Novus hic inter Qualcomm et Apple multum pendet pro catena militaris copia Apple, praesertim in luce provocationum quae in Sinis versantur. Copia firmandi vincula extra Sinas prioritas pro Apple facta est, et apparet societatem retardare vel scandere consilia ad independenter, ut sua xxxiii in variis locis producat.

Fontes: Qualcomm, Hargreaves Lansdown