Qualcomm signa fac cum Apple ad Supple 5G Chips Usque MMXXVI "

Qualcomm die Lunae denuntiavit se conventionem cum Apple signatam esse ut 5G astulas iPhones suppleret usque ad minimum 2026. Haec paciscor extendit relationem inter duas societates existentem, et indicat Apple non nunc meditari suam technologiam explicandi. Concordia tunc venit cum Apple facies in Sinis provocat et in aliis locis catenis copiam suam firmare quaerit.

Sub novo paciscor, Qualcomm astulas pro iPhones providebit, quae quotannis solventur usque ad 2026. Quantitas pacti non detecta est, sed dicitur esse similis copiae praecedentis inter duas societates. Qualcomm partes resurrexit per 4 centesimas sequentes nuntium, dum Apple participat 0.5 centesimis auctus est.

Haec paciscor super chip copiae pactionis Qualcomm et Apple anno 2019 signatae aedificavit, secundum resolutionem diuturnae controversiae inter duas societates iuris. Copia illa pacti hoc anno exspiratura posita est, faciens iPhones exspectationes die Martis ultimo debut sub illo negotio nuntiatas esse.

Praeter consensum copiae chip, Qualcomm etiam confirmavit suas patentes licentiae paciscentes cum Apple, qui anno 2019 signatus est, in loco manere. Hoc negotium anno 2025 exspirare constituitur, sed optionis est ad eam per duos annos prorogandam.

Apple in sua technologia moderna laboravit et unitatis Intel's modus pro $1 billion in 2019. Acquisivit, societas tamen singularia nondum comparavit cum suo astulo utendo inire cogitat.

Dum Qualcomm inceptis tantum quinta pars Apple iPhones suis astulas ab anno 2026 utetur, proiectiones praeteritae a societate nimis conservativae fuerunt. Animadvertendum est omnia iPhone 14 exempla emissa proximo anno Qualcomm modemorum adhibita esse. Qualcomm dux Financial Muneris etiam exspectat "maximam partem" in 2023 iPhones positas hac septimana dimittendas ut Qualcomm modems includant.

Super, haec tractatio extensa inter Qualcomm et Apple societatem suam confirmat et 5G astularum pro Apple iPhones futuras copiam stabilitatem praestat. Etiam suggerit Apple non parare suam technologiam modernam in proximo futuro.

Source: Originale articulum ex Reuters ductum est.