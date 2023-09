Qualcomm extensionem operis sui denuntiavit ut 5G modems pro Apples Suspendisse potenti suppleret, significans Apple adhuc adversus provocationes in domo technologiae explicandae. Ab anno 2018, Apple laboratum est ad modos suos creandos, qui responsabiles sunt faciliorem reddendi communicationem inter eius machinis et retiacula cellulosa. Maioris incepti pars Apple haec conatus est ut plus e componentibus semiconductoribus interne, quam externis copiis freti, producere possit.

Sub conventionis condicione, Qualcomm Apple cum suis astulas praebebit pro felis emissarum anno 2024, 2025, et 2026. Dum specialia pacti non detecta sunt, Qualcomm asseruit se similes esse cum consensu originali anno MMXIX pervento. Ut praecipui chipmaker in 2019G technologiae, Qualcomm fiduciam in diuturna industria ductus expressit.

Lacus quaestuosissimus Qualcomm mos est, qui circiter 25 centesimas vectigalis eius respondet. Exspectatio erat ventura iPhone 15, pro remissione die Martis, unum ex finalibus exemplaribus fore ut Qualcomm modems uteretur. Apple et Qualcomm antea in altum profile proprietatem intellectualem et controversias orbis terrarum contractas erant involutae antequam ad compositionem anno MMXIX perveniret, quae "multiyear chipset copia pacti".

Apple tamen consilium suum evolutionis modem adiuvit paulo post acquirendo machinam machinae machinae Intel pro $1 sescenti. Haec nova cum Qualcomm negotia permittit ut Apple possibilitatem suam gradatim integrando astulas suas in Suspendisse potenti per tres annos proximos, dummodo parati sint ad instruere.

Egregie, Qualcomm partes 8% assurgere experti sunt in negotiatione praevia mercaturae nuntiatae, tandem cum 3% incremento mercaturae in sero mane mandendo considere. Mense Maio 2021, Apple etiam in multibillion pupa init, multi anni cum Broadcom multa alia 5G composita.

definitiones:

– Modem: A fabrica quae communicationem facit inter computatrale vel felis et interrete per nexum retis.

– Semiconductor: Materia, silicon typice, quae proprietatibus conductivity electricae possidet inter conductorem et insulatorem. Variis electronicis componentibus fabricare solebant.

– 5G: Quinta generatio technologiarum wireless, celerius velocitates praebens et connectivity meliores generationibus prioribus comparatas.

- Chipmaker: Societas quae consiliorum et artificiorum ambitus (eu) in electronicis machinis usus est.

sources:

- Source articulus: No URL provisum

- Qualcomm - Official Website: No URL provisum

- Apple - Official Website: No URL provisum

- Intel - Website: No URL provisum

- Broadcom - Official Website: No URL provisum