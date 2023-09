Qualcomm et Apple ini ad Novum 5G Chip Supple fac

By

Qualcomm novam conventionem cum Apple denuntiavit ut 5G astulas tech gigantis usque ad minimum 2026 suppleret. Hoc fit, postquam praecedentis copiae copiae inter duas turmas MMXIX facta est, quae finem longae pugnae legalis notavit.

Praesens Lorem iPhone, hac septimana reveletur expectatur, ultima productio sub priore chip copia consensus introducta erit. Dum singula nummaria specialia novae conventionis non detectae sunt, Qualcomm inculcavit condiciones "similiores" esse priori eorum dispositioni.

Praeter copiam chip copiarum Qualcomm et Apple etiam patentes consensum licentiae habent quae usque ad 2025 activam permanet, cum optione extensionis biennii. Hoc pactum efficit ut Apple uti technologia qualcomm patentibus in suis machinis permanere possit.

Notatu dignum est Lacus circumsedere suam technologiam modernam in explicando. In MMXIX, societas modem Intel's unitatis pro $2019 billion acquisita. Quamvis Apple roadmap ad astulas proprietarias integrandas in eorum machinis clausa remanet, Qualcomm incepta nonnisi quinta pars Apple iPhones suas astulas ab 1 incorporabit.

Nihilominus commemorare interest Qualcomm proiectiones de societate cum Apple in praeteritum conservativas fuisse. In 2021, Qualcomm prodiderunt nulla exempla iPhone 14 eorum modems facturos esse, sed iniuria probata sunt cum omnia exemplaria emissa proximo anno re vera Qualcomm modems habuissent.

Super, haec nova concordia inter Qualcomm et Apple continuam societatem efficit ut 5G technologiae iPhones provideat, cum etiam Apple flexibilitatem suam technologiam in futurum excolere sinit.

