Dbrand Announces Limited Edition PS5 Plates a Spider-Man Designs animatus

Consuetudinem consolandi pelliculas societatis Dbrand patefecit novam clausuram limitis editionis PS5 plates Arachnoplates vocatas. Hae eæ graviter incitatae sunt consiliorum officialium Sony Spider-Man, praesertim fasciculus ad ludum venturum Mirabilis Spider-Man II.

Sony limitata editionis fasciculus notat consuetudinem PS5 operculum claviculis nigris in scaena rubra, significans pugnam inter Venenum et Spider-Man. Dbrandi Arachnoplates consilio Sony simillimi sunt, sed pluma intricatior sponda et nulla aranearum.

Dbrandi ludi in versione Sony induunt patet in descriptione item. Societas subtiliter ludit Sony quod parum producat stirpis suae licentiati in tabulas lusorias laterales. Dbrandus asserit, "gratias omissis globi, [series expletivorum]." Hoc refertur ad hoc quod tabulae officiales Sony cito emuntur, et ducunt ad scalpers eas in pretiis exorbitantes reddendos. Dbrand intendit ad inopiam compellare et jocus offerre in fans qui in plateis officialibus desiderabant.

Hoc non primum Dbrand publice reprehendit Sony. Anno 2021, societas suas tabulas subrogandi pro PS5 dimisit, dicens consilium Sony habere "fixum". Dbrandus etiam ausus est Sony eos petere in locutione audaci in loco suo. Tamen demum laminas de venditione detrahere oportuit, cum Sony edixit et cessavit et litteras actio iuridicas minabatur.

Dbrandi Arachnoplates praeordinari possunt pro 65 dollariis Canadensis, cum optionibus additis ut pellis ad operiendum medium PS5 operculum et luxstrips rubra. Prae, officialis Spider-Man tegit venditum pro £54.99 in the PlayStation Store.

Dbrand's ludicra accessus et limitata editiones oblationes praebent fans PS5 cum optionum optionum alternatione. Dum consiliorum Sony incitatus, Dbrand adicit suam torquentem, praebens illis qui in laminas officiales deciderunt vel simpliciter aliud aestheticum praeponunt.

