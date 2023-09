Sex PlayStation Plus Extra Ludi Annuntiaverunt Septembris

Album quaeque album ostendit sex PlayStation Plus Extra ludos qui mense Septembri praesto erunt. Ludi communicati sunt ab certo fonte billbil-kun in Dealabs. Linea includit NieR Replicant, Oceanus stellatus: Vis divina, 13 Excubiae: Aegis Rim, Civilisatio Sid Meier, Sniper Spiritus Sanctus Contractus Bellator 6, et Unpacking.

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 prequel ad NieR:Automata est upgraded. Recognitiones positivas accepit, cum IGN illud 8/10 reddens et meliorum visivorum pugnamque laudans. Fabulae lusus aestimatur ut eius pluma emineat.

Fascia, anno 2021 liberata, est ludus popularis indicis qui circum res in variis locis ordinandis versatur. IGN consideratum est illud 8/10, ut simplex adhuc satisfaciens lusionis aenigmate et facultate narrandi monstruosam fabulam de rebus personalibus narrandi.

Hi ludi horarii ut praesto sint PS Plus Extra et Premium membra ab Septembris 19. Haec emissio notat primam batchrum ludorum sequentes Sony recentis pretii incrementis omnibus suis PS Plus 12-mensis subscriptionibus per orbem.

Ut nunc, nulla est confirmatio officialis Sony circa album venationis emanatum vel eius disponibilitate. Fans avide exspectant nuntium officialem ad confirmandum lineup. Mane volutpat plus updates.

Source: IGN (Reviewer: Wesley Yin-Poole)