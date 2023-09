WSFA 12 News at 6 to be Commercial Free for NFL Season Opener

WSFA 12 Nuntii hora 6 commercii liberi erunt, digitales tantum iaci die Iovis sicut NBC primum NFL ludi temporis 2023 comprehendet. Regularis programmatis horarium est ad resumere ad 10:30 pm post ludum.

Rivus WSFA 12 News in 6 praesto erit in WSFA.com, WSFA 12 News app, et in articulum featuring coverage. NBC coverage NFL Kickoff ad 6 meridiem incipiet cum certamine inter Detroit Leones et Principes urbis Kansas. Ludus incipiet at 7:15 post meridiem

Pro iis qui hoc nuntio in WSFA App News non accesserunt, commendatur ut app ex Apple App Store vel Google Play Repono ut nuntium citius ac gratis recipiat.

WSFA 12 News est retis nuntius Alabama-substructio et a Grey televisifica possidetur. Statio praesertim regio Montgomery servit. NFL Kickoff est eventus valde anticipatus qui novi temporis eu inceptionem designat.

