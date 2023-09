UMass Lowell Saab Centrum pro Studiorum Lusitanorum acceptis a $300,000 concessione a Gulielmo M. Wood fundatione Bostoniensi accepit. Haec concessio dilatationem collectionum Americanorum Digitalium Archive (PADA) apud UMass Lowell's Centre pro Lowell History sustinebit. Pecuniae usui Lusitano-Americani documentum adhibebuntur in communitatibus Massachusetts additis, in iis Cantabrigiae/Somerville et Peabody.

Ante tres annos constitutum, PADA 34 collectiones nunc continet ac supra 3,000 imagines ac documenta, necnon tabulas cinematographicas et audio. Haec tenementa archivalia patent studentibus, educatoribus et publicis. Nova concessio PADA permittit operam suam navare ut semper archivista Nicole "Nikki" Tantum et historicus Dr. Gregorius Gray Fitzsimons. Tantum amplio collectiones archivi, dum Fitzsimons his utetur materiis ad historiam Lusitanorum in Maiori Lowell scribendam.

Dr. Frank Sousa, moderator Saab Centri, momentum extollit memoratu experientiae Lusitano-Americanae, praesertim cum nulla iam sit immigratio. Multa documenta, qualia sunt ab ecclesiis et consociationibus, periclitantur ne pereant, sicut haec instituta paulatim evanescunt. Archivum e variis generationibus Lusitani-Americani collectas accepit, curans ut eorum historia et cultura serventur et publico patefiant.

Dr. Sousa sperat conatus Saab Centre et PADA maiorem participationem Lusitanorum fovere in publicationibus, documentariis, aliisque productionibus culturalibus ad experientiam Americanam pertinentibus. Etiam inculcat necessariam collectionem continuarum materiarum a familiis, ut imagines, diplomata, epistolas, annales et experientiam Lusitanorum in regione et per totam Americam ad posteros melius cognoscendas.

Ad collectiones accedere Portuguese American Digital Archive, UMass Lowell scriptor locum visitare.

sources:

O Jornal

UMass Lowell

- Definitiones:

- Saab Centre pro Studiis Lusitanis: Investigatio centrum apud UMass Lowell studio culturae et historiae Lusitanae dicatum.

- Portuguese American Archive Digitalis (PADA): Archivum apud UMass Lowell's Centre pro Lowell History, qui documenta experientiae Lusitanae-Americanae per collectiones photographicas, documenta, cinematographica et cinematographica audientia.

- William M. Wood Foundation: Boston-substructio fundatio, quae concessionem Padae dilatationem sustentandam praebuit.

– UMass Lowell: Universitas Massachusettae Lowell, investigatio publica universitatis in Lowell, Massachusetts sita.