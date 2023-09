Polaroid Launches High-End Instant Photography Camera, the Polaroid I-2

Polaroid recentissimas additiones ad momentum mundi consequat, Polaroid I-II revelavit. Pretium ad $2, thema I-600 est camera quae desiderium analogi consequat cum moderna camera technologia coniungit.

Polaroid I-2 iactat varia notas impressivas quae eam a suis antecessoribus separaverunt, instantes cameras Polaroid Nunc et Nunc +. Venit instructus cum lens acerrima Polaroid, in manibus manualibus aedificata, et systema autofocum LiDAR agitatae, photographers singulari potestate et claritate in suis offa praebens.

Una linearum solidorum I-2 est eius autofocus lens, quae in collaboratione cum mechanicis opticis Iaponicis cum magna experientia in productorum analogorum designatus est. Camera cum tribus elementis f/8 lens versari potest ab 1.3 pedibus in infinitum, faciens eam versatilem ad capiendos subiectos diversis distantiis. Lens tradit campum visum aequivalens 38mm lens in camera plenae artus.

I-2 cum i-Type, 600 et SX-70 cinematographico compatitur, ut facile photographers inveniatur perfectum aptum ad dirigentes necessitates. Dissimiles prioribus exemplaribus, I-2 incorporat constructa in manubriis manualibus, utentes utentes maiorem potestatem habeant super nuditate, ad celeritatem, aperturam, et modos dirigentes. Hoc mundum aperit possibilitatum creatrix photographers, ut earum visionem artisticam vere exprimat.

Secundum consilium, I-2 features impulsum repugnans corpus plasticum opertum in vestiturae premium. Habet magnam, claram speculatorem optical cum ostentatione integrali pro camera occasus. Camera etiam in strobe constructa cum octingento pedis iactu et 2.5mm sinciput ad fulgura externa includit. Eius nitens et modernus aspectus verum manet ad aestheticam polaroid iconicam.

I-2 venit cum connectivity Bluetooth, utentes ad firmware renovandum et remote control cameram per app dicatum permittens. Potestas interna rechargeable eu altilium quae per USB-C criminatur et ad 15 sarcinas instantis pelliculae potest mittere. Camera etiam vexillum tripodem montis notat ad commoditatem additam.

Ad launch of I-2 celebrandam, Polaroid cum artificibus ad expeditionem "imperfectionistarum" collaboravit. Artifices Coco Capitán, Kotori Kawashima, et Max Siedentopf primi fuerunt photographarii qui novam cameram probaverunt, pulchritudinem et vagus consequat instantis instantiae efferebant.

Polaroid I-2 nunc praesto est emptione pretio $599.99.

Fontes: Polaroid CEO Oskar Smolokowski, Polaroid diurnaria.