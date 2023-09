Dimittis tempora pro Teal larva DLC in Pokemon coccineo et violaceo

Lanistis terrarum orbem cupide exspectant emissionem primi Pokemon coccinei et violae DLC, larva Teal. Die mercurii, XIII Septembris, deducendi constitue, scaenicorum curiosi sunt de certis emissionibus temporibus in regione sua.

Secundum informationes confirmatas, Teal Mask DLC solvetur sequentibus temporibus:

- 6 post meridiem Pacificum Tempus (Septembris 12)

- VIII post meridiem Centralis Tempus (Septembris XII)

- IX post meridiem Tempus Orientis (Septembris XII)

– 2 am UK Time (Septembris 13)

- 3 am Central Europa Time (Septembris 13)

- 5:30 sum Indian Tempus (Septembris XIII)

- 9 am Japan Time (Septembris 13)

Haec tempora mutationibus obnoxia esse possunt, sed ludus expectatur circa tempus statutum deducendi. Scaenicorum renovatio manere debet pro quibuslibet annuntiationibus de temporis mutationibus emissio.

Teal larva pars absconditi thesauri Area Zero DLC pro Pokemon coccineo et violaceo est. DLC histriones sumit in itinere scholae ad Kitakami, vicus venusta plenus actionibus festivis et concionatoribus vicus. Pokemon Societas iam novum sinum monstrorum, legendariorum, et characterum, qui in The Teal larva introducentur, vexavit.

Leaks etiam informationes de novis facultatibus, Pokedex viscus et sinum monstra monstravit sicut Ursaluna Bloodmoon. Secunda pars Areae Occultae Thesauri Zero DLC, Indigo Orbis appellata, pro Q4/Hiemali missione anno 2023 horarium est.

Histriones qui experiri volunt The Teal Mask DLC necesse erit habere vel Pokemon Scarlet vel Pokemon Violet. Qui utrumque ludos habent, separatim exemplaribus Teal Mask mercari necesse est.

Quamvis initiales quaestiones technicae, quae immersionem et experientiam ludio ludius impingunt, Pokemon Scarlet et Viola immane felicissimum habuerunt, maximus factus est Nintendo emissio omnium temporum cum 10 miliones exemplaribus primis tribus diebus venditis.

