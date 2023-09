Google Teases Pixel Watch 2 with New Design and Features

Google venturi Pixel Watch 2 video teorem dimisit, aliquas notabiles differentias in consilio et lineamentis patefaciens. Vigilia communis simile suo Decessore retinet, sed cum paucis updates praecipuis.

Maxime notabilis mutatio est sensorem ordinata, quae nunc lineamenta circularis cum minoribus LEDs comparata originali Pixel Vigilia sensoriis opticis rectangulis. Rumores suggerunt Pixel Vigilia 2 includere Sensum 2 continuam actionem sensorem electrodermalem, qui redesignum explicare potest.

Alia renovatio notabilis addita est rating IP68, melioris tutelae contra pulverem et aquam significans comparatam resistentiae aquae originalis Pixel Vigiliae 50m. Novus aestimatus suggerit Pixel Vigilia 2 natandi probationem esse et aquae submersioni aliquatenus sustinere posse.

Praeterea corona speculae Pixel 2 videtur sedere magis ruborem cum velo, eliminare parva cutout in custodia originali inventa. Putatur majores upgrades pro Pixel Vigilia 2 venire a programmatis et internis, sicut in Qualcomm Snapdragon W5 Plus suggestum.

Google denuntiavit preorders in Pixel Vigilia 2 ante diem 4 Octobris incipiturum, congruere cum eventu societatis Pixel. Cum his excitando consilio mutationes et lineamenta praevenienda, technicae studiosi et usores machinae gestabiles avide exspectant missionem specularum Pixel II.

Source: Victoria Song, Senior Notario apud The Verge

definitiones:

1. IP68 rating: IP68 aestimationem indicat machinam pulvere et aqua valde reluctans, sino eam submergi in aqua ad certum tempus sine damno.

2. Sensor ordinata: Sensor ordinata est dispositio sensoriorum qui simul operantur ad notitias colligendas et processus, varias notas et functiones in fabrica.

3. Electrodermal activitatem sensorem: Electrodermal activitatem sensorem metitur electricam cutem conductivity, quae perspectiones in status physiologicos et motus animorum praebere potest.

Nota: Hic articulus in informationibus e fonte posito nititur, sed nulla delata vel imagines ex articulo originali comprehendit.