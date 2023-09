Google Confirmat Pixel Watch II Duc in India die Octobris 2

Google India denuntiavit summopere anticipatum Pixel Vigilia 2 in India debutturum esse ante diem quintum Kalendas Novembris, post diem inductio in globum suum Kalendis Octobribus. 5. Vigilia calliditatis solum praesto erit pro emptione in Flipkart, popularem e-commercium suggestum.

The Pixel Watch 2 revelabitur e regione Pixel 8 seriei et novae Pixel Buds in facto a Google eventu. Dum Morbi Morbi ac Specificationes Pixel Vigiliae 2 a Google detectae non sunt, video teaser in X showcas designandi missum, cum fasciculum colorum fictilem fingit. Praesent dolor speculatio similitudinem praedecessoris sui habet, Vigilia Pixel, quae in India non dimittitur.

Renuntiationes suadeant ut Pixel Vigilia 2 a Qualcomm Snapdragon W5 seriei chipset sit amet, praebens altilium vitam supra 24 horas cum suis semper-in ostentatione (AOD) pluma para. Exspectatur currere in gere OS 4. Praeterea, captiosus vigilia quattuor novas sarcinas vigiliarum facierum inspicere potuit - perviam, Arcum, Digitalem Bold, et Analogum Italicum - et aluminium corpus.

Google Play Console enumeratio indicat Pixel Watch 2 instrui posse cum Qualcomm SW5100 SoC, vulgatum esse Snapdragon W5 chipset. Dum Google de artificiis specificationibus pressum permansit, eius emphasis in AI recenti Google I/O 2023 eventum innuit integrationem technologiae intelligentiae artificialis in productis proximis.

Excitatio aedificat ut Lorem eventus appropinquat, et consumptores in India nunc spectare possunt ad Pixel Watch 2's availability on Flipkart 5 October XNUMX incipiens.

sources:

-- Google India confirmat launch of Pixel Watch 2 in India Kalendis Octobribus |

-- Pixel Watch 2 in India in Indiam ducere die 5 Octobris |