Collaboratio inter cinematographum Philippum Bloom et Formatt-Hitech consecuta est in creatione seriei sparguntur diffusio auri Flosculi. Hae cochleae in diffusioni fitro ordinantur ad marginem digitalem ad tollendam in imaginibus a modernis cameris et lentibus productis, dum etiam effectum calefactionis subtilis praebet.

Flosculus agnovit solutionis necessitatem quae augere posset indolem et altitudinem imaginum quae per cameras et lentes qualitates productae sunt. Displicuit optionibus existentibus, Formatt-Hitech communicavit ut proprias columellas diffusiones evolveret. Usura Schotti B270i vitri optici artificiosi et manu in UK adamussim confecta, hae columellae summae qualitatis signa exemplificant.

Flosculus Aurum Filtra diffusionis praesto sunt in viribus 1/8, 1/4, et 1/2, et amplitudinum amplitudinum ab 49mm ad 82mm. Cum anulo anti-reflectivo colum, hae filtra facile possunt tam stillis quam lentis cinematographicis minoribus adhiberi. Electio inter varias vires permittit utentes ut bene modulans effectum suum optatum ex causis, ut lens, accendens et arx.

Filtra veniunt cum electione anuli finiti, vel traditum nigrum vel opulentum aurum, licet vitrum et effectus idem maneant in utraque versione. Pretia pro Filtra Flosculus Aurum vagantes ab $87.50 US pro 49mm columellae ad $140 US pro 82mm versionibus. Possunt mercari directe a website Formatt-Hitech in US et UK.

Cinematographi quaerentes augere impulsum et indolem imaginum visivae eorum nunc fidit in fitratibus diffusionibus Flosculi Aurum ad solutionem praestandam. Creatae cum exquisita attentione ad res singulas et utentes materias praecipuos, hae filtern offerunt tunabilitatem et versatilem a professionalibus in agro desideratam.

– Erik Naso, Emmy DP cum plus XX annorum experientia in industria.

- Formatt-Hitech, opificem floris Aurum spargendi diffusionem.