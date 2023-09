Domus Pauli Anka in Longtime Fori ad $ X Million

Luxuriosa Los Angeles-area domus celeberrimae Canadian crooner Paul Anka possidebatur nunc venditus pretio $10 miliones. In praedio Antipolis Sherwood in Mille quercubus, California, haec sedes 7,791 pedis quadrangula prope 6 iugera terrae gatae sedet, offerens exanimandas opiniones de montibus fustibus et circumiacentibus.

Res, quae a Maria Ann Scott Beverly & Societate et Team Nicki LaPorta et Karen Crystal apud Compass recensita sunt, vitam vivendi cum mixtura opulentiae ac pulchritudine naturali prope lacum Montes Santa Monica complectitur.

Acclamavit pro suis hits ut "Caput tuum pone humero meo," "Diana", et iconicam "via mea" (frank Sinatra facta) Paulus Anka emit hanc residentiam Gallicam inspiratam anno 2007 pro tantum sub $4 decies centena millia. Cum semi-patentibus tabulatis, tabulatis lapideis, laqueari alta, et adfixa luce enuntiationis, domus elegantiam et stilum exit.

Residentiae gloriatur edulium in cella archimagiri cum spatiosa insula, et ientaculum fenestra fenestra. Etiam plures receptacula notat receptacula, e quibus duae domus Anka in monumentis aureis collecti sunt. Portae Gallicae per totam domum aditum ad diam praebent, ubi infinitae ora piscinae, aliquot areas porticus, et ignis fovea portum foris creant.

Proprietas offert quattuor cubicula subsellia cum duobus thermarum adiectis. Consentaneum principale consistit in area officii, in conclavi, et in balneo cum dolio bibula. Accedit, quod domicilium continet in litteris studiorum, cellarium vinarium, multa spatia officii, et cubiculum billiardorum.

Ad idoneitatem fanaticorum, est gymnasium aer- valetudo in libera structura vitrea posita, cum balneo et imbre velit. Haec domus, multis suis amcenis et circumstantibus attonitus, luxuriosam et idyllicam vitam exhibet.

