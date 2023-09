Patreon adiungit Group Chat Feature pro Content Creatores ad Interact cum Fans

Patreon, suggestum subscriptionis fundatum pro contentis creatoribus, novam notam vocatam sodalitatis induxit quae creatores admittit ut penitus cum suis in spatio dedicato alit. Creatores erigi possunt et hospitari chats mansiones suas in fans, cum optione distinctos filorum habere pro diversis gradibus subscribentium. Sermones, qui in rebus mobilibus et escritorio praesto erunt, ordinantur ut creatores adiuvantes communitatem sustinendam circa opus suum construant et cum arctiore connexione fans praebeant.

Societas chat pluma similis est cum servo Discordiae in-app, permittens creatores ut nomina chat et argumenta customizent, et utentes imagines, text, et motus emoji communicent. Dum Patreon integratio cum Discordia sustentari perget, indigena chat functionem intendit creatoribus praebere solutionem in- thecam, quae compagem in Patreon app.

Pateron motus ad plura lineamenta et instrumenta in suo suggestu providenda responsio est ad provocationes creatorum faciei cum in tertia partium apps fretus. Praeterito anno, Patreon video creatores utentes integrationem Vimeo Vimeo experti insperatum pretium auget et periculum amittendi contenti sunt. Patriam video praebendo optioni obnoxiae et nunc catervae confabulationes, Patreon intendit creatores plus dare super eorum membra potestate et pericula potentiales reducere cum externis suggestis freti.

Novus coetus chat pluma etiam modice venit instrumenta quae creatores mores in cubiculis chat administrare permittunt. Creatores insuper regulas ultra Patreon exsistentes communitatis normas urgere et contra usores violativos agere poterunt. Patreon consilia ad ulteriorem modificationem suam augendam facultatem, optione creatorum ad sodales communitatis scribendos, ut opera mediocriter adiuvent.

Praeter sermones coetus, Patreon etiam renovationes induxit ad quomodo profiles fanorum in suggestu apparent. Signatores nunc suas rationes facere possunt addendo imaginem profile, nomen, bio et nexus ad rationes sociales instrumentorum ipsorum. Hae renovationes fans plus potestatem dant quam in suggestu se offerunt.

Patreon inculcat eum non contendere cum algorithmicis et ad- acti socialibus instrumentis suggestis ut Instagram, TikTok, vel Twitter. Pro his, societas intendit ad singulares provocationes quas ob contentos creatores alloqui studet, sicut algorithmarum opaca commendatio et defectus dominii super eorum negotiis. Colloquiorum sodalitatis introductio et alia notatio ad Patremon continuam conatum ad creatores ditans, easque instrumenta praebere, quibus opus est ut cum suis alits concurrere et eorum contenta efficaciter monetizere.

Fontes: Verge