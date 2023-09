IBM Expands Collaboration with Parle Products to Drive Digital Transformation .

IBM expansionem societatis suae cum parle Products denuntiavit, notam biscoctam in India ducentem, ut iter societatis digitalis transformationis acceleraret. Per nubem leveraging et technologiae artificiosae intelligentiae, Parle valuit operationes perficiendas et altiore IT infrastructura optimize.

Praecedunt collaborationem cum IBM in 2014, parle impugnationibus provocationibus in intricata copia ac distributione retis ob rationes non-differentiatas per productos et canales. Inde ad limitationes campestria opera et gratuita aucta. Nihilominus, IBM Consulting suffragante, Parle feliciter transmigrans impensas reduxit, auctae venditiones praecognoscendi accurate et sumptus ad serviendum deposuit.

Sanjay Joshi, CIO de Parle Products, suam spem de societate expressit, dicens: "Cum Consultatione IBM librati sumus ad nova incrementi aditus reserare ac ante evolutionis industriae manere". Collaboratio cum IBM parle streamline munera numerosa adiuvit, inclusa transmutatio procurationis, catenae evolutionis et HR transformationi supplendum.

Kamal Singhani, Socius patriae Curandi IBM Consultatio in India et Asia Australi, momentum leveraging nubes et AI technologias in hodiernae mercaturae negotiis competitive illustravit. Extulit has technologias transformativas necessarias esse ad occurrendas exigentiis emptoribus et altiore negotiorum negotiorum meliori.

Per nubem IBM et AI facultates leveraging, Parle Products mutationem digitalem depellere et excellentiam operationalem consequi potuit. Cum hac societate, Parle intendit ut amplius mercatum suum augeret praesentiam et novas occasiones augendi crearet.

sources:

- IBM

- Parle Products

definitiones:

– Cloud: Cloud computans refert ad traditionem computandi officia, inclusa repositionis, servientium, datorum, programmatum et analyticorum per interrete.

- Intelligentia artificialis (AI): AI ramus est scientiae computatricis quae machinas enucleare studet aptas ad opera exercenda quae humanam intelligentiam plerumque requirunt, sicut cognitio sermonis, deliberationis et problema solvendum.

Nota: Articulus hic scriptus est ex informationibus e fonte articuli et informationis ab assistente instructis. Nulla directa URLs inclusa sunt, nullae litterae ex articulo originali exaratae sunt.