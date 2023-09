Panasonic retegit Lumix G9 II: Ludus verso in Micro quattuor tertias cameras

Panasonic nuper denuntiavit emissionem Lumix G9 II, a Micro Quattuor Tertiae camerae quae hybridorum phase-deprehendere autofocum introducit, eamque notabilem fecit upgrade a praedecessore suo G9. Cum nova 25.2-megapixel (MP) sensoria et impressiva qualia sunt 60 fps velocitates erumpunt, 5.7K et 4K 60p ProRes video, USB-C SSD memoria, et 8 terminationes imaginis opticae stabilizationis, Lumix G9 II sistitur ut fiet. Summitatem Panasonicae Micro Quattuor Tertiae camerae pro amplis utentium, incluso photographis truculenter et creatoribus contenti sunt.

Stabilis lineamentum Lumix G9 II est eius 25.2-megapixel nativi ISO sensoris. Incorporando phase-hybrid autofocum cum punctis 779 deprehendere et investigationem subiecti Panasonici, haec camera citius et accuratiorem facultatem praebet investigationem, praesertim ad condiciones illustrandas provocantes. Non solum facies et oculos, sed etiam corpora humana, oculos animales, currus et motorcyclos deprehendere ac pervestigare potest.

Lumix G9 II pollicetur celeritates 60 fps cum autofoco continuo et electronico admoto nigro, seu 10 fps in modo mechanico. Accedit eius quiddam permittit imagines circiter 160 INCOCTUS+JPG capi ante quam celeritatem dirigentes afficiatur. Pro photographis, qui momenta decretoria capienda sunt, camera praebet munus prae- rumpens cum variabilibus fundis, ut nullum momentum desiderari possit.

Constructo successu GH6, Panasonic munus "Dynamic Range Boost" in G9 II incorporavit. Hic modus photo HDR coniungit imagines humiles et altas ISO, compositae inde in photo cum sono submissa et alta saturitate. Camera etiam Panasonicae manutentum altum solutionis modum iactat, qui multiplices imagines coniungit ut 100MP JPEG photo singulari specie crearet.

Cum provectae 8-obsistentiae imaginis opticae stabilizationis (OIS) et subsidii ad iaculandum in variis condicionibus, Lumix G9 II singularem stabilitatem ac correctionem praebet. Reluctans consilium tempestatis, directio gaudii 8-directionis, et ostentatio plene LCD articulativa, idoneus faciens ad vagos et jaculatores sui. Accedit, camera tortori electronici/headphones portus praebet, portum HDMI plenae amplitudinis, et camera ad libitum compatibilitas tenacitatem praebet.

Panasonicum Lumix G9 II facultates video non praetermisit. Inclusio periodi hybrid-deprehendendi autofocus signanter auget suam perficiendi video. Camera mittere potest 4:2:0 10-bit 17:9 5.7K video usque ad 60 fps et 10 frenum 4K video usque ad 120p. Varias formas video format, inter MP4 et Apple ProRes, et V-Log/V-Gamut dirigentes cum 13+ terminationibus dynamici range concedit.

Lumix G9 II praesto erit in US ineunte Novembri pretio $1,900, eam collocans ut potentissimas Micro Quattuor tertias cameras Panasonicas speculi utriusque consequat et videographiae. Prope cameram Panasonica Leica DG 100-400mm f/4-6.3 II potestatem OIS lens denuntiavit, specimen truculentiae et consequat tortor, ac Leica DG 35-100mm f/2.8 lens. Haec additamenta augent facultates Lumix G9 II.

In conclusione, Lumix G9 II notas fundamentorum inducit ad forum camerae Micro Quattuor tertiae. Ex duali indigena ISO sensore et autofocus facultates provectae ad eius eximiam stabilizationis imaginem ac robusti effectus video, haec camera munus significat Panasonicum occurrendi necessitates photographorum professionalium et videographorum.

definitiones:

1. Micro Quatuor Tertii: Systema speculi camerae cum sensori magnitudine circiter 18 x 13.5 mm, ab Olympo et Panasonico evoluta.

2. Autofocus: Pluma camera, quae sponte umbilicum lentis accommodât, ut imagines acutas et perspicuas curet.

3. Phase-deprehendere autofocus (PDAF): Genus autofocus qui sensoriis phase-deprehensio utitur ad statum umbilici recte determinandum cito.

4. 25.2-megapixel sensorem/dual nativum ISO sensorem: Imaginem sensorem in camera quae resolutio 25.2-megapixel capit et facultates binas indigenas ISO habet, permittens ad humilem lucem sine sono significante effectus.

5. Ruptis velocitatibus: Celeritas continua dirigendi facultatem camerae, in tabulis per secundam mensurata.

6. ProRes: Video codicem evolvit Apple, qui praebet comprimendum video qualitatem altae.

7. Optical imago stabilizatio (OIS): Pluma quae cameram concussionem compensat, in imaginibus acutioribus resultat.

8. 8-direction joystick: A potestate initus in camera quae permittit faciles navigationes et delectu occasus.

9. V-Log/V-Gamut: Logarithmus figens profile et color fingitur quae latiorem spatium dynamicam et colorem praebet ad dirigentes.

10. LUTs: Aspice tabulas quae gradatim colorem ac speciem video footage accommodant.

11. HDMI: Summus-Definitio Multimedia interface, digital audio/video interfacies adhibita ad machinas connectendas sicut camerae ad ostentationes externas seu commentariis.

12. Fan et refrigeratio dedicata consilio: refrigeratio systematis, plerumque in forma ventilationis, in cameras ad effectum deduci prohibet ne overheat in actis video recordings.

13. SSD: Coegi solidae rei publicae, fabrica repositionis quae memoria utitur ad reponendas notitias.

sources:

- Panasonic Lumix G9 II Aenean interdum accumsan luctus