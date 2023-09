Panasonic Annuntiationes Lumix G9 II cum Upgraded Autofocus et Provectus Features

Hodie Panasonicum maxime anticipavit Lumix G9 II, successorem suae praetoriae G9 Micro Quattuor Tertii (MFT) cameram. G9 II constituitur creatores hybrid qui prioritize et stillant consequat et video. Stabilis lineamentum huius camerae est eius systematis autofoci upgraded quod primum in Panasonic Lumix S5 II introductum est.

Novus systematis autofocus celerius et accuratius umbilicum cum aucta 779 periodo detectionis systematis praebet. Comprehendit etiam propositam recognitionem et algorithmos provectos, permittens efficax vestigia hominum, animalium (oculos), carros, et motorcyclos. Cum amplitudo subditorum agnitorum non tam late quam aliae notae esse possunt, clavem arearum obstringit quae maxime photographers intendunt.

Intra G9 II, recens designatum est 25.2MP Vive MOS MFT Sensor cum notae instrumenti processus notae. Camera alta resolutio pixel trabea utitur modo, qua manutenens dirigentes ad imagines 100MP producendas. ISO iugis rating ab 100 ad 25,600.

Celeritas G9 II ruptis est 60fps infigo cum continuo autofoco, quod augeri potest ad 75fps sine autofoco utens electronico shutter. Cum Lorem mechanica camera praebet celeritatem 14fps (AF-S) vel 10fps (AF-C) paulo tardius erumpentes (AF-C). Accedit modus prae-ruptus qui ad actionem capiendam collocari potest 1.5, 1, vel 0.5 secundis antequam ad Lorem pressionem plene, momenta cursus nulla desiderantur.

Lumix G9 II compatitur amplis lentibus Micro quattuor tertiarum ex Panasonica, Olympo, Leica, et aliis notis, qui photographers amplo armamentario praebent pro quavis situ fusa. Panasonica etiam imaginem suam stabilizationis systematis emendavit cum usque ad octo terminationes corporum stabilizationis (BIS) et activae IS pro accessione in motu stabilizationis provectae.

In terminis video facultatibus, G9 II praebet 5.7K 60p, 4K 120p, vel FullHD 240p max resolutiones video. Adhibere potest utens plenam sensorem in 4:2:0 10-bis, providens usque ad 13 terminationes dynamici range cum in V-Log dirigens. Camera subsidia in Apple ProRes recording et permittit utentes creare et instituere sua tempora realia LUTs vel eligere ex 19 praefactis LUTs.

Corpus de consilio G9 II perpolitum est praedecessori suo comparatum, quod adulationem culminis reminiscentis Lumix S5 II. Suprema tegumentum cum dial functione separato substitutum est, et altiore layout familiare manet iaculatoribus Panasonicis existentibus. Camera gloriatur a 3-inch 1,080k-dot articulatis screen et 3,680k-dot electronicarum speculationum.

Lumix G9 II in Novembri Novembri praesto erit cum inito pretio $1,899 / £ 1,699 corpori tantum. In UK, duobus ornamentis vendetur: unum cum Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH POTESTATE OIS lens pro £1,899, alterum cum Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH lens for £2,249.

Super, Panasonic Lumix G9 II est camera impressiva cum autofoco provecto, stabilisation imaginis, et lineamenta video. Versutum praebet experientiam dirigentes pro creatoribus hybrid qui summus qualitatem stills et videos postulant.

Source: [Source Title]