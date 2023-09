Panagora Asset Management Pignus decrescit in Digital Realty spera

Panagora Asset Management Inc. vendidit 39.3% de palo in Digital Realty Trust, Inc. in prima parte. Res firma administratio nuntiavit in forma recenti 13F interponere cum Securitatibus et Commissione Exchange (SEC) quod nunc possidet 9,912 partes stirpis societatis, $974,000 valet. Haec deminutio in possessionibus iusta est ex pluribus mutationibus factis sepe pecunia in suis positionibus intra realem praedium obsidionem fideicommissam. Principal Financial Group Inc., Daiwa Securities Group Inc., Geode Capital Management LLC, FMR LLC, et Norges Bank omnia recenter adaptata ad suas possessiones in Digital Realty spera.

Digital Realty Trust, Inc. septimanam positivum habuit cum suo stipite ab 1.4% ortu et die Veneris $ 131.80 aperiens. Societas mercaturam uncialem habet $39.90 miliarda, pretium ad quaestus rationem 102.17, et beta 0.54. L-dies et 50 dies simplices averages movendi pro stirpe fuerunt $200 et $121.81 respective. I annus humilis et altus pro stirpe sunt $107.33 et $1. Digital Realitas Fides habet currentem rationem et celerem rationem 85.76, sicut proportio debiti ad aequitatem 133.39.

Accedit, Digital Realitas Fidei quarta parte dividendae solvendae denuntiavit die Veneris, die 29 Septembris. Investors recordi Veneris die 15 mensis Septembris dividendam partem $1.22 pro portione accipiet. Dies ex-partitus est Iovis, 14 Septembris. Divisus annuus reddit rationem exsolvendi 378.30%, cum proventu 3.70%.

Insider transactiones etiam factae sunt in realitate Digitalis spera. Mense Iulio, insider Cindy Fiedelman vendidit 2,770 partes stirpis societatis pro totali valore $ 346,250. Mense Iunio, CAO Petrus C. Olson 700 uncias generis vendidit pro $73,969. Insides habent 0.39% societatis stirpem.

Variae aequitates analystae nuper censum suum de spera Digital realitate dederunt. BNP Paribas stirpem ad "outperformem" aestimationem upgraded, dum StockNews.com illam aestimationem "vendere" intitulavit. Regia Canadensium Bank eorum scopum pretium auxit ad $140.00, et Citigroup suum objectum pretio ad $136.00 cum aestimatione "emendum" levavit.

Digital Realitas spera est centrum notitiae globalis, colocationis et solutionum connexionis societatis. Eius suggestum, PlatformDIGITAL, societates et notitias simul efficere studet, ut faciliores centri notitiarum securarum et pervasivorum Datacenter Architecturae (PDx) methodorum solutionem praebeat. Societas consensum habet aestimationem "tene" et consensus scopo pretium $120.93.

