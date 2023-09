Paige et Microsoft Collaborate aedificare Image-Substructio AI exemplar ad Digital Pathologiam

Paige, societas technicae societatis curis, societatem suam cum Microsoft annuntiavit ut exemplar intellegentiae artificialis substructae (AI) exemplar pro digitali pathologia et oncologia adhibitis enuclearet. Haec collaboratio intendit ut nubes infrastructuram Microsoft pressit et Paige ampla notitiae pathologiae imagines ad AI exempla creandum exempla quae inusitatas in pathologiam cancri pervestigationes praebent.

Priores res gestae a Paige includunt progressionem exemplaris adhibitis super 1 miliardis imaginibus ab 500,000 pathologia lapsis quae varias carcinomatas habent species. Cum cooperatione, Paige consilia incorporandi usque ad 4 decies centena microscopia labitur, qui varias species cancri in novum AI exemplar exprimit. Microsoft supercomputatio infrastructura adhibebitur ad instituendi et explicandi exemplar ad hospitalia et laboratoria.

Desney Tan, VP et moderatorem procurandi pro Microsoft Salutis Futuris, studium de cooperatione expressit, dicens, "Coniungendo investigationis mundi genus Microsoft et nubem infrastructuram cum alta peritia Paige et magnarum notitiarum, nova AI exemplaria creamus quae dabunt pervestigationes inauditas in pathologiam cancri ".

Hoc anno, Paige et Microsoft nuntiaverunt iuncturam suam operam ut AI-substructio diagnostica et nubeculae solutiones patientis curationis fundatae essent. Societas involvit obsidionem Microsoft in Paige ut evolutionem technologiae porttitor curationis sustineat.

In fine, Collaboratio Paige cum Microsoft insignem progressionem repraesentat in campo pathologiae digitalis. Cum potentia AI coniungendo et imaginum notitias ingentes levandas, societas haec intendit ad diagnosticos cancri emendare et valetudinis professionales inaestimabiles perceptiones in pathologiam cancri praebere.

definitiones:

- Pathologia Digital: Praxis analysandi altae resolutionis imagines pathologiae labitur utens technicae digitalis imaginatio ad diagnosis et investigationis proposita.

– Intelligentia artificialis (AI): Simulatio intelligentiae humanae in machinis, ut eas ad officia exercenda quae humanam intelligentiam typice requirunt.

sources:

- Paige

- Microsoft Health Futures