Overwatch II S2 Medium Season Draconis: Hero Dominatus Modus, Anniversary Event, et Hero Libra Mutationes

Recentis medii temporis commissura pro Overwatch 2 aliquot excitando updates ad ludum attulit. Una maximarum additionum est introductio Dominationis Herois Modus. Hic novus lusorum lusorum modus permittit histriones suas artes probare cum singulis heroibus in curriculis consuetudinariis. Certatim pereuntis altae possunt petere et summo loco in global leaderboard.

Plenitudo etiam inducit eventum anniversarium Overwatch ut Overwatch 2. Histriones singulares provocationes participare possunt et modos lusus reddens frui sicut Pugna pro Olympo, Capere-A-Mari et Malitia et Magica. Eventus die 19 mensis Septembris incipit et praemia exclusiva offert, including Credits Overwatch quae in pellibus legendariis in tabernam in- feriorum impendi possunt.

Secundum aequilibrium herois mutationes, commissura significantes adaptationes pluribus heroibus affert. Orisa, quae in meta S6 dominata est, nerfs accipit ei facultatem muniendi. Refrigerium Fortificare auget, et salus eius decrescit 25. E contra, Zarya, unus Orisae calculis, cum emendationibus ad tutelam eius Obex colaphis iactatur. Nunc plus valetudinis habet, refrigerationem decrescentem, ampliorem.

Alii heroes in hoc commissura recipiendo adaptationes includunt Bastion et Baptista. Bastion's A-36 Deminutio Imperatorii Grenade minuitur, dum Burst Baptista Regenerativus reductiones videt in tam instanti sanatione quam in tempore sanitatis.

Heroes omnes sustinent etiam nerf passivam globalem comparant, cum sui sanatione nunc effectum sortiuntur post 1.5 secundis. Accedit, quod facultatem sanandi Baptistae, Regenerativus Burst, ad suam altiorem efficaciam redigenda est.

Notae plenae panni pro renovatione media temporis inveniri possunt in website officiali Overwatch.

Demum, Overwatch 2 S6 mediae aetatis plenitudinem facit novas notiones ad ludum excitandum, incluso modo Dominationis Herois et eventum anniversarium. Herois staterae mutationes etiam perficiuntur, cum nerfs ad Orisa et Baptiste, et buffs ad Zarya. Histriones nunc in ludum intendere possunt et has updates sibi experiuntur.

sources:

- Overwatch officialis Website