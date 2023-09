Inconstantias Overwatch II Herois aetates et natales

2. Overwatch 38, maxime expectatum sequelam ad ludum primitivum jaculatoris popularis, nuper natos canonicos et aetates pro singulis suis XNUMX heroibus in suo officiali emisit. Dum quaedam ex his aetatibus sensum habent, plures sunt repugnantiae quae in fans reliquerunt capita scalpendi et interrogandi tempus ac studium ludi.

Unum exemplum inconstantiae acerrimae est cum novo heroe Kiriko auxilio. In ludo disciplinae traditur Kiriko cum Genji et Hanzo crevisse et in viis gladii una exercuisse. Sed secundum aetates officiales, Genji et Hanzo sunt 37 et 40 respective, dum Kiriko tantum est 21. Haec aetas differentia non congruit cum arte et fabula quam scimus.

Fans etiam alias odditates et inconvenientias demonstraverunt. Puta Peregrinatio iam annos XLVII numeratur, sed Valentinus soror eius neptim Peregrini annos XIV partus habuisset, quod valde probabile videtur. Accedit, quod aetatis interstitio inter Pharah et Misericordiam, quae nunc connubium canonicum esse revelatur, non videtur congruit cum arte fabulae originis in Ana.

Super, cum fabula Overwatch multas mutationes et tumultus per annos subiverit, videtur umbilicus plus fuisse in creando mundum vibrantem et narrationem quam in tempore congruo. Dum hae inconstantiae aliquas fans frustrari possunt, Gravis est meminisse fabulam Overwatch esse ultimo de vibes et experientias characterum suorum potius quam specialium aetatum.

Source: Nihil