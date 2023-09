Oppo parem machinam novas pugnae subrogandi ministerium introducendi pro suis usoribus, permittens ut gravida felis gravida pro gratis, si opus fuerit, restituantur. Prima machina ad hoc inceptum prodesse dicitur esse Oppo A2 Pro 5G, quod in mercatu Sinensi die 15 Septembris deducendum expectatur.

Iuxta eminentes tipsters Digital Chat Station et Whylab, Oppo liberum altilium supplementum intra quadriennium timeframe offeret. Si recipis salutem pilae demittit infra 80 centesimas hoc tempore, Oppo pilam restituet sub servitio post venditiones. Hoc consilium expectatur ut e regione launches Oppo A2 Pro 5G nuntiaretur.

Oppo A2 Pro 5G fuit aliquandiu de rumoribus et speculationibus. Prius effluat suadeant fabricam plumam 6.7-inch plenam HD+ AMOLED ostentationem cum 120Hz reficiendi rate. Dimensum est per MediaTek Dimensitatem 7050 SoC esse et in variis RAM et optiones repositas venire, in quibus 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, et 12GB + 512GB. Mauris quis felis etiam dicitur habere triplicem posticam cameram setup, per 64-megapixel primam sensorem ductum, et 8-megapixel ante cameram pro selfies. Ceterum expectatur machinam 5,000mAh facere.

In altilium substitutio servitii grata est accessio pro Oppo utentibus, cum iis aequo animo sciens machinam machinarum suarum sine pretio, si opus fuerit, reponi posse. Restat videndum, si haec religio extendetur ad alias cogitationes in futuro Oppo.

Fontes: [Digital Chat Statio, Whylab]