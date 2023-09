Oppo A38 recentissima additamentum est lineupi Mauris quis Oppo, optionem parabilis offerens cum notarum infigo. Hoc budget Mauris quis felis ostentationem HD+ gloriatur et potentia mediaTek chipset est, ut lenis et efficax effectus.

Una e notis eminentibus Oppo A38 est eius 6.56 inch HD+ LCD velum, quod experientiam visualem immersive praebet. Ostentatio lenis 90Hz ratem reficiendi habet et ad 720 lendes apicem splendoris pertingere potest, dum visivae vibrantes et rigidas.

Sub cucullo, Oppo A38 cum processore MediaTek Helio G85 instruitur, quod configurationem octavum includit. Processus hic efficit ieiunium et efficax effectus, utentes ad multitask seamlessly permittens. Mauris quis felis cum 4GB e RAM et 128GB repositionis venit, ut amplum spatium pro fasciculis, apps, instrumentis reconderet. Accedit, ceptaculum ad 1TB per foramen microSD dilateri potest.

Currens in Android 13 cum ColorOS 13.1, Oppo A38 duplice Sim card socors instructum est, praebens commodum iis qui plures numeros regere indigent. Mauris quis felis notat duplicem posticam cameram habeat, cum 50MP camera prima et 2MP photographica photographica, cum mico ductus. Pro selfies et video vocatus est 5MP ante-contra cameram.

Secundum connectivity, Oppo A38 utrumque 5G SA/NSA et duo 4G VoLTE sustinet, altum celeritatem interrete accessum procurans. Etiam lineamenta Wi-FI 802.11 ac subsidium pro connectivo dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, et in USB Type-C portum. Accedit, retinet 3.5mm jack soni pro traditis nexus headphone.

Potens omnibus his notis substantialis 5000mAh pugna est, quae 33W SuperVOOC celeriter increpans sustinet. Hoc efficit ut utentes sua Mauris quis felis per plurium tempora frui possint sine cura altilium vitae continenter.

Oppo A38 pretium est apud Rs 12,999 et in promptu est in Nigro Nigro et Lucente Auri Coloris Optiones. Customers possunt redimere Mauris quis felis online from Flipkart.in, faciens facilem aditum amplis users.

Super, Oppo A38 est felis quis felis, qui notas impressivas praebet, inter ostentationem attonitus, processus potens, et ampla reposita. Optio magna est iis qui quaerunt praevisionem-amicam quis felis sine detrimento operationis et muneris.

definitiones:

- MediaTek chipset: A chipset evolvit a comitatu Taiwanese MediaTek, quod principales processus facultates in felis machinis praebet.

-- Android 13: Tertia decima major emissio systematis MASCULI operantis, a Google elaboratum.

– RAM: Random Memoriae Obvius, genus memoriae computatorii quae notitias celeriter a processu accessuras concedit.

– eMMC: Multimedia Card Embedded, genus repositionis vulgo in smartphones et aliis machinis portabilibus adhibitis.

- microSD card: Genus memoriae amovibilis card usus est ad dilatandum capacitatem machinis repositionis sicut smartphones et cameras.

– ColorOS: Oppo consuetudo usoris interface fundatur in systemate MASCULINUS operandi.

– VoLTE: Vox super LTE, technicae artis quae permittit vocem vocat ad retis 4G LTE faciendam.

– SuperVOOC: Oppo technologiae ieiunium praecipiens quod dat celerem impetum felis pugnae.

Fontes: Oppo A38 specificationes, Oppo website.