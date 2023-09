Secundum informationes de Weibo quaeque facta, Oppo positum est mittere rumorem Oppo A2 Pro Mauris quis felis in Sinis cito. Dies launchendi exspectatus est Septembris 15. Dum Oppo singula publice singula nondum confirmavit, quaeque specificae motus inter fanaticas telephonicos generaverunt.

Oppo A2 Pro divulgatur 6.7-inch plena HD+ AMOLED ostentationem curvis marginibus et 120Hz rate reficiendi. Dicitur etiam venire cum pugna valida 5,000mAh et subsidium usque ad 12GB de RAM et 512GB repositionis.

Opes telephoni ostendunt cameram circularem insulae habitationem triplicem cameram posteriorem positam, una cum mico ductus. Oppo A2 Pro in nitido Nigro color optionis ostenditur.

Secundum emissiones recentes, Oppo Oppo A38 in India emisit, pretium sub Rs. 15,000. Oppo A38 iactat octa-core MediaTek Helio SoC, a 5,000mAh pugna cum 33W wired SuperVOOC velociter incurrens subsidium, et 6.56-inch HD+ LCD ostentus cum 90Hz reficiendo rate et apicem splendoris gradu usque ad 720 nits. Fugit in Android 13-substructio ColorOS 13.1 et venit cum systemate posteriori duali camerae comprehendente primum sensorem 50-megapixel AI subnixum et sensorem secundarium 2-megapixel.

Dum officialem confirmationem ab Oppo exspectant, fans avide anticipat immissionem Oppo A2 Pro et eius potentiae incisionis notas et specificationes.

