OnePlus Launches Android XIV Open Beta Program pro OnePlus 14

OnePlus nuper primum suum Open Beta programma Android 14 introduxit, permittens OnePlus 11 dominos probare renovationem antequam officialis emissio eius erat. OxygenOS 14 Open Beta 1, secundum Android 14, nunc praesto est ex OnePlus' website.

Aperta Beta programma praebet utentes facultatem experiendi novas lineas et emendationes Oxygenis 14. Sed cum haec sit primum Open Beta aedificandi, quaedam lineamenta statim praesto esse non possunt. OnePlus affirmat plura lineamenta in subsequentibus renovationis versionibus includi.

Nunc, Open Beta 1 limitatur ad OnePlus 11 et praesto est in locis selectis sicut America Septentrionalis et India (cum paucis testium). Infeliciter, usores in Europa aditus ad Beta Renovata Open non habebunt. Ad renovationem instituendam, utentes paginas necessarias e OnePlus' situ deponere possunt et in instrumento renovationis manuali in OxygenOS constructo utere. Gravis est notare quod reverti ad Android 13 officinam reset requirit.

Primitus, OnePlus denuntiaverat OxygenOS XIV amplificationes per "Trinitatis Engine" facturum esse et in die Septembris horarium XXV. Sed inopinata mora Google Android 14 per phones Pixel indicat OnePlus etiam diem emissionis intentum deesset. OnePlus adhuc moram hanc potentialem adpellare.

Source: OnePlus Community forums

definitio:

- Aperi Beta programma: A programmata programmatis programmatis quo utentes experiri possunt praemissam versionem emissionis renovationis experiri et opiniones praebere ante missionem officialem.

Fontes: OnePlus Community forums