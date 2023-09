Quomodo ludere Contrahentes: A provocantes Puzzle Ludus a Novi Eboraci Times

Connectiones est aenigma lusum a Novi Eboraci temporibus elaboratum, qui scaenicos provocat ad sistendam coetum 16 verborum in quattuor circulos secretos. Propositum est cognoscere nexus qui verba coniungunt ac proinde ordinant. Quodlibet aenigma in media nocte reponit et vario gradu difficultatis offert.

Contrahentes ludere, cum elaboratione verborum continentium 16 exhibentur. Tuum est munus haec verba in quattuor quaternionibus disponere, distinguendo themata communia quae ea connectunt. Themata nihil possunt esse ex titulis libertatis video venarum nominibus catenae popinae vel umbrae rubrae.

Cum nonnulla verba quasi plura themata aptare possint, una tantum pro unoquoque coetu recta responsio est. Optionem habes ut misceas malesuada euismod ac verba componis ut nexus potentiae visualise adiuvet.

Singuli coetus in malesuada euismod colori-codedati sunt, globi lutei facillime ad instar siccorum, deinde coetus viridis, caerulei et purpurei. Cum quattuor verborum copia es quae simul convenire credis, responsum tuum submittere potes. Si recte, quatuor verba a malesuada euismod tollentur, et lemma connectens revelabitur. Quamquam coniecturae vitiose errorem numerabis, et quattuor tantum errata praesto ante ludum desines.

Si aliqua indicia ad solvendas hodie nexus aenigma desideras, Novi Eboraci tempora adiuvat ut quattuor argumenta patefaciat: "Rock Horror Picture Show," "Quis Framed Roger Rabbit," "Cum Harry Met Sally," et "Mad Max Fury Road" . Accedit, quod unum verbum e singulis coetui praebent ut aliud sensus.

Memento quod nexus gridi cotidie variantur et si hodie aenigma solvere non potes, cras iterum experiri potes. Ludus etiam permittit te ut series venationis tuae vestigia custodias et ustulos tuos cum amicis conferas. Ludite ergo, lacesse te, et exerce cerebrum tuum cum iunctis!

