Instar Ex nexus in New York Times' Puzzle Ludus

Summarium: Novum Eboracum Times novum aenigmatum lusum qui dicitur Connectiones dimisit. Objectum ludi est ponatur copia 16 verborum in quattuor circulos secretos inveniendo nexus inter eos. Ludus cottidie reponit et varias difficultatis gradus offert. Histriones striis conciliantes indagare possunt et ustulos cum amicis comparare. Si iuvare aenigmate solvendo opus est, ludus innuit ac responsa praebet. Themata hodiernae insignia Halloween, TV spectacula, machinae socors symbola, numeros in titulis libri comprehendunt. Exempli gratia, categoria Halloween ornamenta includit verba sicut Bat, Cobweb, Cucurbita et Sepulchrum. Ludus provocat, sed grids quotidie mutantur, histriones novis occasionibus aenigmatis solvendi praebens.

Connexiones aenigma lusus a Novi Eboraci Times creatum est. Ludus praebet lusores cum XVI verborum eget et rogat eos ut verba in quattuor stolis quattuor ex nexus inter eos componant. Hae nexus ad varia themata referri possunt, ut titulos libertatis video lusus, series libri sequelae, rubrae umbrae, vel nomina catenae popinae.

Cum nonnulla verba, sicut in multiplex themata apta videri possunt, una tantum recta responsio est pro singulis statutis. Ut histriones adiuvaret ad nexus cognoscendos, ludus permittit ut verba in malesuada euismod versare et disponere.

Singula verba color-codeda sunt, globus luteo facillime cognoscendi et coetus purpurei difficillimus est. Cum histriones putant statutum identificare, responsum suum submittere possunt. Si recte, quatuor verba a malesuada euismod tollentur, et lemma connectens revelabitur. Divinatio perperam ut errorem numerabit, et lusores limitem quattuor errorum ante ludum finit.

Si lusores laborantes aenigmate solvendo sunt, ludus ambages praebet et nonnulla responsa praebet. Themata hodie includit Halloween Decorationes, TV Spectacula, Symbola Slot Machina, et Numeri in Titulis. Exempli gratia, una Halloween bat, et una e spectaculis 24 est.

Nexus provocare destinatur, et crates cotidie mutantur, offerens novas sollicitat pro scaenicis solvendis. Si ergo hodie aenigma solvere non potuisti, fac ut cras iterum reprimatur pro nova provocatione.

Source: New York Times