North Coreanica comminatio actores Expletandum Zero-Day Bug ad target Cybersecurity Community

Comminatio actores cum Corea Septentrionali associati adhibiti sunt cimex zephyris in programmatibus clausis ut communitatem cybersecuritatis infiltrarent. Minatio Google Analysis Group (TAG) hunc impetum permanentem detegit, in quo adversarius fictas rationes in instrumentis socialibus suggestis creat sicut X et Mastodon ad relationes condendi et fiduciam cum scutis potentialibus lucrandam.

Oppugnatores longis colloquiis cum inquisitoribus securitatis confligunt ac demum communicationem movent ut apps nuntiandi encrypted ut Signum, whatsapp, vel filum. Per machinationem socialem machinis artibus, malignum fasciculum inducunt, saltem unius nuditatis vulnerabilitatis in popularem programmatum. vulnerabilitas in praesenti dirigitur.

Stipendium oppugnationis includit apparatus anti-virtualis (VM) sistit et notitias collectas ex machina infecta, inclusa in screenshot, quod tunc traditum est ad servom invasorem continentem.

Hoc primum actores Coreani Septentrionales non sunt adhibita collaboration-lemma, illecebris ad victimas inficiendas. In priore npm expeditione oppugnatores personas fictas adhibebant ut sectorem cybersecurity oppugnarent. Persuasum est scuta ad cDNA et contenta e repositorio GitHub exsequi.

Ulterior investigatio a Google TAG etiam instrumentum fenestrae nomine "GetSymbol" patefecit, ab oppugnatoribus in GitHub evoluta, quae velut infectio vectoris secundae potentiae inserviebat.

Hic recens impetus adsimilat cum actionibus aliorum minarum Coreanorum Septentrionalis actores. AhnLab Securitatis Subitis Responsio Centrum (ASEC) detexit ScarCruft, histrio Nationis Coreanae Septentrionalis, LNK fasciculi illecebris utitur in hamatae scriptiones ad posticum distribuendum idoneum ad notitias sensitivas colligendas.

Notatum est etiam minas Coreanos Septentrionales actores nisos fuisse regimen Russiae et industriam defensionis dum Russiam in conflictu cum Ucraina adiuvat. Praeterea Lazarus Group, alius actor Coreanus Septentrionalis, furto $41 decies in virtualis monetae implicatus ex online online et in suggestu sponsionis erat.

Hae cyberae operationes per minas Coreanis Septentrionales effectae actores intelligentiam de perceptis adversariis colligere contendunt, informationes in aliis regionibus militaribus facultatibus colligendas et pecunias in rem publicam cryptocurrency accumulant.

sources:

- Google comminatio Analysis Group (TAG)

- AhnLab Securitatis Subitis Responsio Centre (ASEC)

- Microsoft