Nokia G42 5G, novissima felis in G serie, in India proxima septimana deducenda est. HMD Global, licentia Nokia, pretium machinae per eius officialem Indiae X manubrium in Twitter lussit. Teaser suggerit telephonum pretium infra Rs. 18,999 et in duobus variantibus memoriae proditum est. Accedit, Nokia novam optionem colorum Pink Sok induxit pro Nokia G42 5G in mercatis global extra Indiam.

Nokia G42 5G in Qualcomm Snapdragon 480+ SoC incurrit et 6.56 inch HD+ LCD ostentationem cum 90Hz rate recreat. Est instructa usque ad 6GB RAM et 128GB repositionis velorum, aucta ope card microSD. Cogitatus Android 13 incurrit et duos annos Android OS upgrades accipiet et securitatem menstruas in proximo triennio renovat.

Secundum facultates camerae, Nokia G42 5G notat triplicem photographicam cameram posteriorem cum 50-megapixel sensore primario cum duobus sensoriis 2-megapixel. In fronte habet cameram 8-megapixel selfie. Cogitatus subnixus est per altilium 5,000mAh cum 20W wired celeriter incurrens subsidium.

Nokia G42 5G in mercatibus global selectis cum optionibus colorum So Purpurae et Gray coloratis dimissus est, et nunc offeretur in novo So Pink colore variante. Attamen adhuc confirmandum est si optio color novus in India praesto erit.

Mauris quis felis solum per Indiam Amazoniam venalem in promptu erit, cum launched in 11 Septembris.

definitiones:

X - Olim quae Twitter

SOC - Systema in Chip

LCD - Liquid Crystal Display

GHz - Gigahertz

RAM - Random Memoria

GB - Gigabyte

mah - Milliampere hora